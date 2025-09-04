Calcio, Scamacca lascia il raduno dell’Italia. Non ci sarà con Estonia e Israele

Neanche il tempo di scendere in campo e Gennaro Gattuso deve già affrontare i primi problemi per la sua Italia. Quest’oggi, infatti, Gianluca Scamacca ha lasciato il raduno della Nazionale a Coverciano per un problema al ginocchio e non prenderà dunque parte alle due sfide con Estonia ed Israele, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2025.

L’Italia affronterà domani sera l’Estonia, mentre lunedì se la vedrà con Israele. Per gli azzurri è fondamentale ottenere due vittorie e anche con una buon scarto per cercare di mantenere la scia della capolista Norvegia e migliorare una differenza reti che al momento penalizza notevolmente la nostra Nazionale.

Al momento Gattuso non sembra intenzionato a convocare un altro attaccante, visto che comunque il reparto è già abbastanza numerose. Per queste sue prime convocazioni, l’ex allenatore di Milan e Napoli ha scelto Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio) oltre al giovanissimo Francesco Pio Esposito (Inter), al debutto con la nazionale maggiore.

Per quanto riguarda, invece, Gianluca Scamacca, l’attaccante romano farà ritorno all’Atalanta. Sicuramente la punta dovrà fare gli esami al ginocchio per capire l’entità del problema fisico. L’Atalanta avrà il prossimo impegno in campionato contro il Lecce.