Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Norvegia in fuga e incubo differenza reti

L’Italia si appresta a disputare altri due match nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita in Norvegia e la vittoria interna ai danni della Moldavia, ospiterà l’Estonia e poi giocherà in campo neutro contro Israele.

Nel Girone I l’Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -9 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: in questa finestra di incontri, però, la Norvegia osserverà un turno di riposo e poi ospiterà la Moldavia, che invece giocherà anche contro Israele.

Occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti.

Al momento la Norvegia è a +11, mentre l’Italia è a -1: gli azzurri, a meno di regali da parte dei norvegesi contro la Moldavia o, nei prossimi mesi, contro Estonia ed Israele, dovranno vincere tutte le partite, incluso lo scontro diretto contro la Norvegia, e recuperare ben 12 gol, possibilmente imponendosi con punteggi larghi.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 12 punti in 4 partite (differenza reti +11)

2 Israele 6 punti in 3 partite (differenza reti +1)

3 Italia 3 punti in 2 partite (differenza reti -1)

4 Estonia 3 punti in 4 partite (differenza reti -3)

5 Moldavia 0 punti in 3 partite (differenza reti -8)