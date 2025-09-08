Calcio, nella serata di Qualificazioni Mondiali successi per Danimarca, Svizzera, Croazia e Scozia. La Svezia crolla in Kosovo

Non solo Italia-Israele in questo lunedì 8 settembre per quanto riguarda le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Si sono giocati altri sei incontri in tre gironi nella serata che si è appena conclusa. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

GRUPPO B

KOSOVO-SVEZIA 2-0

Grande sorprese a Pristina con i padroni di casa che stendono gli scandinavi. Vantaggio di Rexhbecaj al 26° minuto, quindi raddoppio di Muriqi al 42°. Nel secondo tempo Kosovo in 10, ma la Svezia non riesce ad andare a segno.

SVIZZERA-SLOVENIA 3-0

Gli elvetici sbrigano la pratica slovena già nel corso del primo tempo. Vantaggio di Elvedi dopo 18 minuti, quindi raddoppia con Embolo al 33°, mentre il 3-0 finale porta la firma di Ndoye al 39°.

CLASSIFICA: Svizzera 6, Kosovo 3, Svezia 1, Slovenia 1.

GRUPPO C

BIELORUSSIA-SCOZIA 0-2

La Scozia passa in vantaggio al minuto 43′ con Adams, quindi nella ripresa arriva il raddoppio su autogol di Volkov.

GRECIA-DANIMARCA 0-3

Gli scandinavi passano a condurre al minuto 32′ con Damsgaard, quindi raddoppio di Christensen al 62′. Chiude i conti Hojlund all’81’.

CLASSIFICA: Danimarca 4, Scozia 4, Grecia 3, Bielorussia 0.

GRUPPO L

CROAZIA-MONTENEGRO 4-0

Tutto facile per la Croazia che sblocca l’incontro al 35° minuto con Jakic, quindi dilaga nella ripresa con gli ospiti ridotti in 10 per il doppio giallo a Bulatovic al 42°. Il raddoppio porta la firma di Kramaric al 51°, quindi il 3-0 arriva all’85° grazie all’autorete di Kuc, quindi al 92° Perisic cala il poker.

GIBILTERRA-FAR OER 0-1

Match combattuto con gli scandinavi che vincono grazie alla rete di Agnarsson al 69°.

CLASSIFICA: Croazia 12, Repubblica Ceca 12, Far Oer 6, Montenegro 6, Gibilterra 0.