Calcio, l’Inter risale con una vittoria a Cagliari. Pareggiano le altre big in Serie A

Tre anticipi hanno aperto il programma della quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che si accenderà definitivamente domani sera con l’atteso big match di San Siro tra Milan e Napoli. Quest’oggi sono scese in campo alcune possibili candidate allo Scudetto e alla zona Europa, oltre ad un paio di squadre che puntano in primis alla salvezza.

Pareggio casalingo abbastanza deludente per l’ambizioso Como di Cesc Fabregas, che spreca un’altra occasione (dopo l’1-1 interno di due settimane fa con il Genoa) pareggiando 1-1 il derby lombardo con la rivelazione Cremonese senza riuscire a difendere il vantaggio acquisito grazie al gol della sua stella Nico Paz e facendosi riprendere al 69′ da Baschirotto.

Un punto a testa anche per Juventus e Atalanta, che conservano l’imbattibilità in campionato (come la Cremonese) dopo cinque match rischiando però di perdere ulteriormente terreno dalla vetta. La Dea ha sognato il secondo blitz esterno di fila a Torino (dopo il 3-0 di domenica scorsa contro i granata) andando in vantaggio con Sulemana, ma i bianconeri hanno trovato il gol del pareggio al 78′ con Cabal.

Terza vittoria della settimana tra Serie A e Champions per l’Inter di Cristian Chivu, che batte 2-0 il Cagliari in trasferta grazie ai suoi attaccanti Lautaro Martinez e Pio Esposito (al primo sigillo della carriera nel massimo campionato) riportandosi virtualmente a ridosso delle posizioni di vertice in attesa delle partite di domenica e lunedì.