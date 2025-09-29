Calcio
Calcio, Lazio e Parma vincono nei posticipi di Serie A contro Torino e Genoa
I posticipi della quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio sorridono a Parma e Lazio, vittoriose rispettivamente in casa contro il Torino ed in trasferta con il Genoa. Gli emiliani salgono a quota 5, mentre i biancocelesti si portano a quota 6, scavalcando i granata, che restano a 4, e staccando i liguri, sul fondo della classifica con 2 punti.
Il Parma piega il Torino con lo score di 2-1: i padroni di casa si portano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Pellegrino, andando al riposo sull’1-0, ma nella ripresa i granata pareggiano al primo affondo con Ngonge al 50′. A risultare decisiva è la rete di Pellegrino, in gol al 72′ per la personale doppietta che consegna i 3 punti ai ducali col punteggio di 2-1.
La Lazio espugna il campo del Genoa, che crolla in casa per 0-3: il match viene indirizzato dai biancocelesti già nella prima frazione, nella quale passano a condurre al 4′ grazie al gol di Cancellieri, trovando poi il raddoppio allo scoccare della mezz’ora di gioco con Castellanos, giungendo all’intervallo sullo 0-2. La sfida viene definitivamente chiusa dalla marcatura giunta al 63′ ad opera di Zaccagni, che firma il definitivo 0-3.
SERIE A CALCIO 2025-2026
RISULTATI QUINTA GIORNATA
Como-Cremonese 1-1
Juventus-Atalanta 1-1
Cagliari-Inter 0-2
Sassuolo-Udinese 3-1
Pisa-Fiorentina 0-0
Roma-Hellas Verona 2-0
Lecce-Bologna 2-2
Milan-Napoli 2-1
Parma-Torino 2-1
Genoa-Lazio 0-3
CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2