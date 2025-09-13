Calcio, il derby d’Italia è della Juventus. Vittorie di Napoli e Cagliari negli anticipi del 3° turno di Serie A

Calato il sipario sui tre anticipi del terzo turno del campionato di calcio di Serie A. Fari puntati all’Allianz Stadium di Torino per il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Un match pirotecnico sul rettangolo verde piemontese, in cui i padroni di casa si sono imposti 4-3 contro i nerazzurri. Bianconeri in vantaggio con l’inglese Lloyd Kelly al 14′ e raggiunti dalla marcatura del turco Hakan Calhanoglu alla mezzora.

8′ dopo è stato il talentuoso calciatore turco Kenan Yildiz riportare avanti nello score i padroni di casa, chiudendo sul 2-1 la prima frazione di gioco. Nella ripresa è successo di tutto. La Beneamata è pervenuta al pareggio col già citato Calhanoglu al 65′, ribaltando la situazione al 76′ col gol del francese Marcus Thuram. Si è rimasti in casa della famiglia dell’ex difensore della Vecchia Signora (Lilian Thuram) e il 3-3 ha portato la firma di Khephren (Thuram) con la maglia bianconera. Partita dall’andamento imprevedibile e a completare l’opera è stato il montenegrino Vasilije Adzic che al 90+1′ ha regalato il successo alla Juve. Con questo risultato la formazione di Igor Tudor resta a punteggio pieno (9 punti) in vetta alla classifica.

La stessa situazione del Napoli, vittorioso a Firenze 3-1. I partenopei hanno prevalso nella sfida contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Un match che si è messo subito bene per gli uomini di Antonio Conte, avanti di due reti dopo 14′ di gioco: il belga Kevin De Bruyne ha trasformato al 4′ un calcio di rigore e otto minuti dopo è stato il danese Rasmus Hojlund a realizzare. Nella ripresa, il tris napoletano è stato griffato dall’olandese Sam Beukema. Al 79′ i gigliati sono andati a segno con Luca Ranieri, ma lo “spartito” non è cambiato.

A conclusione, è arrivato il successo casalingo del Cagliari contro il Parma. Un gol per tempo dei sardi: al 33′ rossoblu in vantaggio con la segnatura del colombiano Yerry Mina al 33′; il raddoppio è stato confezionato al 77′ da Mattia Felici. Club cagliaritano a quota 4 punti in classifica (sesto posto), mentre i ducali sono in fondo alla classifica con un solo punto (19° posto).