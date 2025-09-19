Calcio, il Cagliari espugna il ‘Via del Mare’ in rimonta nell’anticipo ed inguaia il Lecce

Il Lecce non si sblocca neanche nello scontro diretto salvezza casalingo contro il Cagliari ed incassa la terza sconfitta consecutiva nell’anticipo che ha aperto il programma della quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I salentini restano dunque in fondo alla classifica con un solo punto in quattro partite (0-0 a Genova nel primo turno), mentre i sardi festeggiano il secondo successo di fila ed il terzo posto provvisorio in campionato a quota 7 punti (con un match in più delle altre) grazie alla doppietta del neoacquisto Andrea Belotti.

Avvio perfetto per il Lecce, che sblocca la partita dopo 5 minuti con il primo gol in Italia di Tiago Gabriel su assist di Sottil. I pugliesi non riescono però a gestire bene il vantaggio, subendo la reazione furiosa di un Cagliari che sfiora il pareggio a più riprese tra il 18′ ed il 22′ con un palo di Sebastiano Esposito e due belle parate di Falcone su Adopo prima e su Deiola poi. Il gol è ormai nell’aria al ‘Via del Mare’ ed in effetti l’1-1 sardo arriva al 33′ con il primo sigillo di Belotti da giocatore rossoblù su assist di Palestra.

Poco prima dell’intervallo c’è spazio per il secondo palo personale di Esposito, ma l’inerzia è tutta dalla parte degli ospiti. Nel secondo tempo i padroni di casa riescono a creare un paio di occasioni, vanificate da un gran salvataggio di Caprile e dalla poca precisione di Tete Morente, ma al 71′ Belotti segna su rigore (dopo esserselo procurato) facendo doppietta e regalando il 2-1 definitivo al Cagliari.