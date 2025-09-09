Calcio, goleade di Norvegia e Inghilterra. Vincono col brivido Francia e Portogallo nelle qualificazioni ai Mondiali

Quest’oggi si sono disputate nove partite in chiusura della finestra di settembre riservata alle qualificazioni europee per i Mondiali 2026 di calcio. L’Italia, reduce dalla rocambolesca vittoria di ieri a Debrecen per 5-4 su Israele, vede affievolirsi le chance di agguantare il primo posto del gruppo I in seguito alla clamorosa goleada della Norvegia nei confronti della Moldavia.

Erling Haaland (autore di 5 reti) e compagni si sono imposti a Oslo con il punteggio finale di 11-1, centrando la quinta vittoria su cinque gare e staccando in maniera forse definitiva (+16) gli Azzurri nella differenza reti, determinante in caso di arrivo a pari punti. Vittoria schiacciante e pass iridato ormai ad un passo per l’Inghilterra, che ha travolto la Serbia 5-0 a Belgrado nello scontro diretto per il primato nel girone K.

Successi col brivido per Francia e Portogallo, che battono in rimonta rispettivamente l’Islanda (2-1 a Parigi, con il VAR che annulla nel finale la rete del pareggio islandese) e l’Ungheria (3-2 a Budapest con gol di Cancelo all’86’) avvicinandosi al Mondiale. Tutto ancora aperto nel gruppo H dopo l’affermazione esterna dell’Austria (12 punti in quattro partite) per 2-1 in Bosnia-Erzegovina, mentre negli altri match di oggi segnaliamo i pareggi di Azerbaigian-Ucraina (1-1) e Cipro-Romania (2-2) oltre alle vittorie di Armenia (2-1 sull’Irlanda) e Albania (1-0 alla Lettonia).

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO OGGI

Armenia vs Irlanda 2-1

Azerbaigian vs Ucraina 1-1

Albania vs Lettonia 1-0

Bosnia-Erzegovina vs Austria 1-2

Cipro vs Romania 2-2

Francia vs Islanda 2-1

Norvegia vs Moldavia 11-1

Serbia vs Inghilterra 0-5

Ungheria vs Portogallo 2-3