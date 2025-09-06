Calcio femminile, vittorie di Roma e Inter nel 2° turno della Serie A Women’s Cup

Sono tornate in campo le dodici protagoniste del massimo campionato per la seconda giornata della Serie A Women’s Cup. Si prospetta un fine-settimana importante per definire la classifica dei tre gironi per la corsa alla Final Four in programma a fine settembre al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia (semifinali il 23 e 24, finale il 27).

Due big-match questo sabato sono andati in scena, ovvero Roma-Milan e Inter-Fiorentina. Dopo aver conquistato il pass al terzo turno di qualificazione della Champions Leaghe, la formazione allenata da Luca Rossettini ha affrontato al “Tre Fontane” la compagine rossonera.

È arrivata la vittoria delle padrone di casa, firmata dalla 17enne Giulia Galli al 79′. Con questo risultato, le quotazioni del Diavolo sono state affossate, visto il secondo ko consecutivo, mentre le capitoline guidano a punteggio pieno il Gruppo C.

Alle 18.00 a Milano la Beneamata ha sfidato la Viola per il primato del Gruppo B: le gigliate andavano a caccia del terzo successo consecutivo con le nerazzurre, motivate a invertire la tendenza. Missione compiuta dalla squadra di Piovani visto il 3-1 conclusivo. A segno Elisa Polli al 2′, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir al 4′ e Haley Bugeja al 78′. Sofie Bredgaard ha realizzato al 68′ tra le fila ospiti. Da segnalare il cartellino rosso per la maltese Haley Bugeja. Inter dunque in vetta al raggruppamento (6 punti).