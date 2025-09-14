Calcio femminile, Roma vittoriosa e alla Final Four della Serie A Women’s Cup. Juventus miglior seconda

Calato il sipario sulla fase a gironi della Serie A Women’s Cup di calcio femminile. Turno decisivo per definire tutte le qualificate alla Final Four prevista a Castellamare di Stabia (martedì 23 e mercoledì 24 settembre le semifinali, sabato 27 la finale). Ebbene, quest’oggi il quadro si è definito nella sua totalità.

Nel Gruppo B sconfitta indolore per l’Inter all’Arena Civica contro il Como, dal momento che le nerazzurre già avevano la certezza di essere qualificate. A decidere è stata un gol al 78′ della svizzera Alisha Lehmann. Lariane che chiudono con 4 punti, alle spalle della Beneamata e della Fiorentina nella classifica del girone.

Viola vittoriose contro 2-1 contro il Genoa, ma non favorite dalla differenza reti. A segno Omarsdottir e Severini al 40′ e al 54′, mentre tra le fila delle rossoblu si è fatta trovare pronta all’appuntamento Cinotti al 69′. Differenza reti, come detto, costata il pass alla fase finale, se confrontato al 6-1 della Juventus.

Nel Gruppo C successi di Roma e Milan. Le giallorossoe hanno concluso a punteggio pieno con nove punti, grazie alle reti di Babajide al 21′, Greggi al 45+4′ e al Pilgrim all’87’ contro il Sassuolo. Gol che hanno permesso alla squadra allenata da Luca Rossettini di staccare il biglietto per la Final Four. Rossonere a segno contro la Ternana (2-1), che era passata in vantaggio con Pirone al 24′. Van Dooren al 58′ e Appiah al 67′ hanno ribaltato la situazione. Neroverdi, dunque, seconde con 4 punti e meneghine terze con tre, a definire il quadro della situazione.