Calcio femminile, la Lazio batte la Juve cade nella domenica di Serie A Women’s Cup. Si dividono la posta le altre

Arriva la prima sorpresa nella Serie A Women’s Cup, torneo pre-Campionto di calcio femminile giunto alla seconda giornata. Nel pomeriggio infatti le Campionesse d’Italia della Juventus hanno dovuto cedere il passo tra le mure amiche di Biella alla Lazio, formazione che si è imposta di misura.

Una vittoria al cardiopalma e al fotofinish quella della compagine biancocelesti che, dopo aver terminato il tempo regolamentare con il parziale di 0-0, ha trovato la zampata vincente al terzo minuto di recupero grazie a Visentin, autrice del goal che ha deciso il match.

Si dividono la posta invece Napoli e Parma, la cui disputa è terminata 2-2 a seguito di una battaglia avvincente apertosi con la rete della parmigiana Di Stefano che, al 36’, ha portato avanti le compagne salvo essere raggiunte al 41’ da Brooks. Poi, nella ripresa, le partenopee hanno messo il muretto davanti al 55’ con Baker, indirizzandosi verso un successo interrotto sul più bello da Kajan, abile a ripristinare gli equilibri al primo minuto di extra time.

Pareggio inoltre anche tra Sassuolo e Ternana con due reti arrivate tutte nel secondo tempo: a passare in vantaggio per prima sono state le umbre con Làzaro (55′), mentre le neroverdi hanno raggiunto le rivali all’83 grazie al goal di Perselli. Pari pure tra Como e Genoa, le quali sono uscite dal campo lombardo con un goal per parte, rispettivamente con Madsen (45’) per la squadra del lago con Bargi (85’) per le liguri.