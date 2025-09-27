Calcio femminile: la Juve all’ultimo respiro vince la Serie A Women’s Cup! Roma battuta 3-2

All’ultimo respiro. La Juventus ha vinto il primo trofeo della stagione 2025-2026 di calcio femminile, battendo la Roma per 3-2 in occasione della finale valida per la Serie A Women’s Cup 2025, nuovo torneo creato dalla FIGC. Partita divertentissima quella andata in scena questo pomeriggio allo Stadio Menti di Castellammare del Golfo, decisa in pieno recupero dopo una serie di incredibili botta e risposta.

Ma andiamo con ordine. La Vecchia Signora rompe subito gli indugi dopo appena cinque minuti di orologio per merito di Vangsgaard, lesta nel raccogliere un cross aprendo il piattone che beffa Lukasova. La disputa va avanti in un ritmo forsennato, con le bianconere a tenere le redini del gioco. Tutto cambia però al 27′ quando Giugliano sfiora il pareggio colpendo la traversa, preludio della rete di Haavi, la quale con un tiro a giro ripristina gli equilibri.

La ripresa si apre in modo diametralmente opposto ai primi quarantacinque minuti, con le due formazioni che gravitano su ritmi lenti. Serviva una scossa che stappasse ancora una volta la sfida. E quella scossa arriva dalla bomber Barbara Bonansea, autrice di una botta di esterno da calcio d’angolo che trafigge la porta capitolina. Ma le giallorosse non ci stanno, si riversano in avanti alla disperata e ancora una volta e mettono a referto il pari, stavolta firmato da Giugliano con un guizzo di testa.

Scorrono i minuti e la disputa vive il suo momento più delicato. E proprio quando tutto lasciava presagire una situazione di parità anche alla fine del tempo regolamentare, ecco che arriva il sigillo di Thomas, furba e scattante in una mischia furibonda in area di rigore. Vince la Juventus, ma l’annata sportiva è appena iniziata. Se atteggiamento e ritmo sono questi, ne vedremo delle belle.