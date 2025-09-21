Calcio
Calcio femminile: definiti i gironi di Champions League. Le avversarie di Juventus e Roma
Manca sempre meno alla nuova edizione della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile, competizione che quest’anno cambierà format, andandosi ad allineare con quanto succede già in campo maschile. Da quest’anno infatti la prima fase della rassegna vedrà un girone unico a diciotto squadre (due in più rispetto alla scorsa annata sportiva). Le prime quattro formazioni staccheranno ufficialmente il pass per i quarti, mentre dalla quinta alla dodicesima affronteranno gli spareggi. Ma quali saranno le sfidanti dei due team italiani Juventus e Roma?
Sfide entusiasmanti per la Vecchia Signora, la quale se la vedrà in prima battuta con una delle corazzate più ostiche del lotto, il Lione (partita in casa), per poi andare tra le mura del Bayern Monaco e fare ritorno a Biella per la partita contro il Benfica. Dopo il vìs-a-vìs lontano da casa con il St.Polten arriveranno infine le battaglie contro Manchester United (casa) ed Atletico Madrid (trasferta).
Fascinoso anche il calendario delle capitoline, motivate a fare subito bene al Tre Fontane contro il Barcellona, preludio dell’impegno a Londra contro il Chelsea. Dopo il già citato St. Polten, le giallorosse lanceranno il guanto di sfida al Real Madrid (trasferta), al Valerenga (casa) ed al Leuven (trasferta).
Ricordiamo che la fase a girone unico comincerà il prossimo 4 ottobre, per terminare il 17 dicembre. La fase ad eliminazione diretta è pianificata per il 2026.