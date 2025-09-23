Calcio, Coppa Italia 2025-2026: approdano agli ottavi Milan, Cagliari ed Udinese

Si aprono i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio: nelle tre sfide odierne staccano il pass per gli ottavi di finale Milan, Cagliari ed Udinese, che nel prossimo turno affronteranno, rispettivamente, Lazio, Napoli e Juventus.

Il Cagliari supera il Frosinone per 4-1 e se la vedrà col Napoli: nel primo tempo i sardi passano subito in vantaggio grazie al rigore trasformato al 2′ da Gaetano, ma gli ospiti pareggiano grazie a Vergani al 36′. Nella ripresa, però, i padroni di casa conquistano il passaggio del turno: il Cagliari passa in vantaggio al 67′ con Borrelli, poi all’80’ arriva il 3-1 di Felici, infine chiude i conti all’85’ Cavuoti, che sigla la rete del definitivo 4-1.

L’Udinese piega il Palermo per 2-1 e sfiderà la Juventus: il match viene indirizzato al crepuscolo della prima frazione dall’uno-due che manda al tappeto i siciliani, messi knock out dalle reti di Zaniolo al 41′ e di Miller al 45′. Nella ripresa gli ospiti riaprono in maniera tardiva il match, andando in gol soltanto in pieno recupero con Peda, che al 93′ firma la rete che fissa lo score sul 2-1 finale.

Il Milan regola il Lecce per 3-0 ed affronterà la Lazio: nel primo tempo la sfida viene fortemente condizionata dal rosso che viene sventolato tra le fila degli ospiti a Siebert al 18′. I rossoneri ne approfittano subito e passano in vantaggio al 20′ con Gimenez. Nella ripresa il Milan chiude definitivamente i conti e blinda il passaggio del turno grazie ai gol di Nkunku al 51′ e di Pulisic al 64′, che portano il punteggio sul 3-0 conclusivo.