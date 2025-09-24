Calcio, buona la prima per la Roma in Europa League: vittoria esterna contro il Nizza

Buona la prima per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata al Grand Stade de Nice contro il Nizza nella sfida di Europa League 2025-2026. I giallorossi si sono imposti grazie alle reti dell’ivoriano Evan N’Dicka al 52′ e di Gianluca Mancini al 55′. Vana la marcatura su calcio di rigore dei padroni di casa col nigeriano Terem Moffi al 77′.

Una Roma che ha avuto il pallino del gioco in mano, ma ha rischiato di essere ripresa dopo l’ingenuità di Niccolò Pisilli, che ha causato il penalty in favore del club francese. Tre punti dunque per la banda del “Gasp”, dal sapore particolare. Con 98 successi, infatti, la Roma ha stabilito un nuovo record, considerando le presenze in Coppa Uefa/Europa League, superando il Tottenham (97).

La Roma si presenta in campo col 3-4-2-1 classico di Gasperini: Dovbyk punto di riferimento centrale, Soulè ed El Shaarawy a dare supporto alla punta. Assetto speculare per gli uomini di Haise con Sanson, Boga e Kevin Carlos a rendersi pericolosi. Giallorossi più manovrieri, cercando di far girare palla e trovare il pertugio nella retroguardia avversaria. Al 24′ Dovbyk tira dall’interno dell’area piccola, ma la conclusione viene respinta. Al 38′ doppia grande occasione per Mancini che prima viene trovato in area tutto solo, ma invece di tirare cerca Dovbyk in area, poi sul proseguo dell’azione si fa trovare pronto in area deviando in rete di testa, ma il difensore era partito da posizione di fuorigioco. Sullo 0-0 si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i giallorossi trovano i gol. Al 52′, corner sul primo palo di Pellegrini sul quale è bravissimo N’Dicka ad anticipare tutti, girata di testa precisa dell’ivoriano che porta la Roma. Tre minuti dopo c’è il raddoppio. Ottimo sviluppo della manovra degli uomini di Gasperini. Una bella serie di passaggi libera Tsimikas sulla sinistra, cross teso in area che trova l’inserimento di Mancini che con uno splendido piatto destro al volo realizza sotto la traversa. Partita che sembra nelle mani degli ospiti, ma Pisilli commette un fallo evitabile in area su Mendy, provocando il tiro dal dischetto del Nizza al 77′. Moffi incrocia col sinistro e Svilar, rimasto fermo al centro della porta non riesce ad arrivare sulla sfera. La Roma fatica, ma tiene botta fino alla fine.