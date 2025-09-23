Calcio a 5, Salvo Samperi: “L’emozione sportiva più grande che io abbia vissuto, siamo sulla buona strada”

Il CT dell’Italia Salvo Samperi commenta al sito federale la soffertissima qualificazione dell’Italia agli Europei 2026 di calcio a 5, ottenuta battendo ai tiri di rigore il Kazakistan: gli azzurri, dopo aver vinto 2-1 all’andata, erano stati sconfitti per 2-3 nei tempi regolamentari, e la situazione non era cambiata ai supplementari.

Sensazioni speciali per un risultato a lungo inseguito: “È l’emozione sportiva più grande che io abbia vissuto, non solo per il risultato ma anche per come sono state affrontate le partite nonostante le difficoltà incontrate dall’inizio del raduno a oggi. Questa sera abbiamo fatto un passo avanti importantissimo rispetto all’andata. Siamo stati squadra, abbiamo giocato una partita clamorosa, i ragazzi hanno qualcosa dentro di speciale“.

Il percorso da affrontare per tornare nell’élite, però, non è ancora terminato: “Non so se siamo tornati, è presto per dirlo, ma esaminando questo anno di lavoro dobbiamo sottolineare che avevamo nel girone due squadre molto forti come Finlandia e Bielorussia e ci siamo qualificati all’Europeo battendo il Kazakistan, vuol dire che siamo sulla buona strada“.