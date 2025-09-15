Calcio a 5, l’Italia pesca il Brasile nel sorteggio dei Mondiali Femminili 2025. Tutte le avversarie delle Azzurre

Il dado è tratta. La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha conosciuto l’esito del sorteggio per la fase a gironi della prima storica edizione dei Mondiali Femminili 2025, che si terranno nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre prossimi.

La squadra allenata dalla ct Francesca Salvatore è stata inserita nel Gruppo D: assieme al Brasile, squadra numero uno del ranking FIFA, all’Iran e a Panama. Da molti è stato definito il “girone di ferro” dei Mondiali.

Competizioni a 16 squadre, con 4 pool da 4 squadre l’una, il Girone D dell’Italia si incrocerà poi nei quarti di finale con il Girone C, di cui fanno parte Portogallo, Tanzania, Giappone e Nuova Zelanda.

Queste le dichiarazioni di Francesca Salvatore al sito della Divisione Calcio a 5: “In vita mia pensavo di averne viste e sentite tante, ma ciò che abbiamo provato oggi non è ripetibile a parole. È stato commovente, perché vederci ci ha fatto realizzare per davvero quanto sia stata grande l’impresa che abbiamo compiuto. Il sorteggio in sé viene in seconda battuta: ciò che mi piace sottolineare è il privilegio e l’opportunità che ci siamo regalate con anni di sacrifici. Ci meritiamo di essere qui: siamo una squadra forte che si è costruita la sua dignità sportiva piano piano e oggi siamo consapevoli di ciò che siamo”.

Poi sul Gruppo D: “Sicuramente è un girone duro, dove capeggia il Brasile, senza dimentica l’Iran che ha rappresentato anche la prima avversaria internazionale della mia carriera e poi c’è Panama che ho visto giocare nelle qualificazioni. Ma pensiamo a uno step alla volta: ci faremo trovare pronte e sono certa che tutti saremo al 100% delle nostre possibilità. Questo primo storico Mondiale lo dovremo vivere con gioia, felicità e anche un pizzico di spregiudicatezza e follia: ingredienti fondamentali per provare ad arrivare il più in alto possibile. Siamo felici di esserci e di rappresentare il nostro paese”.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP 2025

Gruppo A: Filippine, Polonia, Marocco e Argentina

Gruppo B: Spagna, Tailandia, Colombia e Canada

Gruppo C: Portogallo, Tanzania, Giappone e Nuova Zelanda

Gruppo D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D

Prima giornata

Brasile-Iran

Italia-Panama

Seconda giornata

Brasile-Italia

Panama-Iran

Terza giornata

Panama-Brasile

Iran-Italia

Quarti di finale

1) Vincente Gruppo A-Seconda Gruppo B

2) Vincente Gruppo B-Seconda Gruppo A

3) Vincente Gruppo C-Seconda Gruppo D

4) Vincente Gruppo D-Seconda Gruppo C

Semifinali

5) Vincente 1-Vincente 3

6) Vincente 2-Vincente 4

Finali

1° posto Vincente 5-Vincente 6

3° posto Perdente 5-Perdente 6