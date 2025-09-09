Calcio a 5: Italia femminile “Forza 5” nel primo test contro il Marocco!

Al Pala Jacazzi di Aversa (Caserta) si è concluso il primo test amichevole, dei due in programma, che ha visto l’Italia femminile del calcio a 5 sfidare il Marocco, in un duello finalizzato alla preparazione verso i Mondiali 2025. Ecco come sono andate le cose, in una gara che ha visto le azzurre travolgenti.

LA CRONACA

La partita vive una fase iniziale animata in principio dalla doppia chance capitata alle marocchine, con il tiro di Horrych respinto da Sestari e con il palo colpito da Zaid, e poi dalla traversa centrata da una Boutimah, con l’Italia che prova a spingere per prendere in mano il pallino del gioco. Se ne vanno così i primi 10 minuti, poi le azzurre sfondano: arrivano la rete di Boutimah, poi quella di Mansueto. Due zampate letali che mandano le ragazze di Francesca Salvatore al riposo sul 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia: le rotazioni e gli esperimenti portano comunque Coppari e compagne a produrre tantissimo a livello offensivo riuscendo anche a mettere a referto un importante “clean sheet”. Adamatti griffa subito il 3-0 aprendo di fatto la strada a una goleada che si traduce nei due acuti di Grieco, a metà del secondo tempo e in coda al match (col Marocco schierato col portiere di movimento), che si chiude complessivamente sul 5-0 per le azzurre.

Domani – 10 settembre – rivincita in programma, sempre al Pala Jacazzi di Aversa (Caserta), dalle ore 19.00. Di seguito il tabellino del primo incontro fra Italia e Marocco.

ITALIA-MAROCCO 5-0 (pt 2-0)

Italia: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti; Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Ghilardi, Berté, Dal Maz, Ferrara, Carturan. Ct Francesca Salvatore

Marocco: Bentaleb, Demraoui, Zaid, Laftah, Hajri; Chekhamma, Drissi, Hady, Allaoui, Tadlaoui, Essafir, Tahri, Horrych, Mourtaji, Aasem, Chouni. Ct Adil Sayeh

Reti: 11′ pt Boutimah (I), 14′ Mansueto (I), 2′ st Adamatti (I), 10′ e 19′ Grieco (I)

Arbitri: Nicola Manzione, Emilio Romano, Ugo Ciccarelli; Crono: Antonio Nappo (Italia)

Note: ammonita Adamatti (I)