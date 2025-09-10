Calcio a 5
Calcio a 5: Italia femminile ancora dirompente! Marocco battuto 6-1
Dopo il 5-0 di ieri sera, l’Italia femminile del calcio a 5 si ripete nel secondo test ravvicinato contro il Marocco vincendo questa volta 6-1.
La cronaca
Al Pala Jacazzi di Aversa non c’è gara: l’Italia sblocca con Borges la gara e poi con Ferrara, a cavallo dei due tempi di gioco, prende il largo.
La ripresa si apre di fatto sul 3-0. Adamatti cala il poker, poi il Marocco trova il modo di andare a referto con Tahri, per il momentaneo 4-1 all’ottavo minuto della ripresa.
Le azzurre pungolate nell’orgoglio reagiscono andando a segnare altre due volte: Bettioli col 5-1 e De Siena con il 6-1 finale.
Si chiude così questo miniciclo di amichevoli verso i Mondiali Femminili 2025 che si terranno nel prossimo autunno nelle Filippine. Indicazioni positive per la ct Francesca Salvatore in vista dell’appuntamento iridato. Di seguito il tabellino del match.
ITALIA-MAROCCO 6-1 (2-0 pt)
ITALIA: Carturan, Borges, Adamatti, Coppari, Boutimah; A disp: Sestari, Virdis, Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Polloni, Ghilardi, Berté, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. Ct Salvatore
MAROCCO: Bentaleb, Chekhamma, Drissi, Hady, Demraoui; A disp: Allaoui, Tadlaoui, Essafir, Tahri, Horrych, Zaid, Aasem, Laftah, Hajri, Mourtaji, Chouni. Ct Sayeh
Marcatrici: 7’45’’pt Borges (I), 11’17’’ e 2’16’’st Ferrara (I), 6’06’’ Adamatti (I), 7’26’’ Tahri (M), 11’41’’ Bettioli (I), 18’26’’ De Siena (I)
Arbitri: Nicola Manzione e Ugo Ciccarelli (Italia); Terzo ufficiale: Emilio Romano (Italia); Crono: Antonio Nappo (Italia)