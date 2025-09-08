Calcio a 5, i convocati dell’Italia per i playoff verso gli Europei 2026: le scelte di Samperi

In vista degli spareggi playoff di andata e ritorno, qualificanti agli Europei 2026 di calcio a 5, il ct dell’Italfutsal Salvo Samperi ha reso nota la lista dei convocati che prepareranno nei prossimi giorni il doppio confronto col forte Kazakistan.

Prima partita a Fasano, giovedì 18 settembre alle ore 20, secondo e decisivo match in programma ad Astana, martedì 23 settembre alle ore 16.30.

Lo staff tecnico ha selezionato 19 calciatori: 3 portieri e 16 giocatori di movimento. Fra loro i riferimenti saranno l’estremo difensore Jurij Bellobuono, il capitano Carmelo Musumeci, Julio De Oliveira, Gabriel Motta e il leader tecnico e veterano dell’Italia Alex Merlim. Di seguito l’elenco completo dei convocati e la composizione dello staff:

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dal Cin (Feldi Eboli), Gianluca Parisi (Pirossigeno Cosenza);

Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Feldi Eboli), Giuliano Fortini (L84 Torino), Francesco Liberti (L84 Torino), Matheus Barichello (Ecocity Genzano), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Enrico Donin (Came Treviso), Matteo Gargantini (Came Treviso), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Luis Turmena (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Matteo Biscossi (Roma 1927), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Antonino Isgrò (Roma 1927), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno (dal 12 al 24 settembre); Preparatore atletico: Dario Pompa; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Medici: Alvise Clarioni (dal 15 al 24 settembre), Carmelo Papotto (dal 13 al 24 settembre) e Benedetto Carta (dall’8 al 15 settembre); Fisioterapisti: Marco Fiore (dall’11 al 24 settembre), Emiliano Diaferia (dall’8 al 15 settembre), Claudio Princiotta Spanò (dall’8 all’11 settembre e dal 15 al 24 settembre); Nutrizionista: Andrea Carolina Striglio