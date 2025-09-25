Bulgaria-Cechia, Mondiali volley 2025: orario prima semifinale, programma, tv, streaming

Bulgaria-Cechia sarà la prima semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 27 settembre (ore 08.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), quando andrà in scena una sfida quasi impronosticabile alla vigilia della rassegna iridata. I tutti verdi di Chicco Blengini si sono meritati questo incontro dopo aver sconfitto gli USA ai quarti al termine di una grandiosa rimonta, mentre la rivelazione dell’evento ha saputo superare Tunisia e Iran dopo aver contribuito all’eliminazione del Brasile.

La Bulgaria partirà con i favori del pronostico grazie al braccio dinamitardo dell’attaccante Aleksandar Nikolov e punta a raggiungere la prima finale della sua storia ai Mondiali (da quando si gioca con l’eliminazione diretta), ma la Cechia potrebbe rispondere con la forza del proprio gruppo e regalarsi un sogno da vera favola. In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da giocare domenica contro la vincente della semifinale tra Italia e Polonia, prevista alle ore 12.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bulgaria-Cechia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BULGARIA-CECHIA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 08.30 Bulgaria vs Cechia

PROGRAMMA BULGARIA-CECHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.