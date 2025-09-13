Boxe: Sirine Charaabi bronzo ai Mondiali 2025, in finale ci va Perez

Si chiude in semifinale, e termina perciò con la medaglia di bronzo, il cammino ai Mondiali di boxe 2025 di Sirine Charaabi. Alla M&S Bank Arena di Liverpool l’ultima italiana rimasta in gara, nei 54 kg, deve cedere all’americana Yoseline Perez per verdetto unanime dei giudici: per lei una tra la taiwanese Hsiao-Wen Huang e la sudcoreana Aeji Im.

Sul ring di Liverpool, che oramai è uno solo, si parte senza squilli di tromba dall’una o dall’altra parte. Una lunghissima fase di studio, con le due al centro del ring e a cercare di capire chi può fare cosa, in cui arriva qualche colpo ogni tanto sia da una parte che dall’altra. Quando si entra nell’ultimo minuto del primo round Perez prende l’iniziativa, trovando una o due combinazioni che non aiutano Charaabi, la quale di attività non riesce a trovarne. Per quattro giudici meglio Perez, per uno Charaabi.

Seconda ripresa che si apre con un canovaccio un po’ diverso e l’americana che cerca subito di prendere in mano la situazione. L’italiana non riesce quasi mai a trovare il timing giusto per i suoi colpi, che al contrario Perez porta usando volentieri le combinazioni. La portacolori azzurra, però, non smette di cercare una reazione e nell’ultimo minuto la trova, riuscendo un paio di volte a entrare col destro e con una cominazione: Perez sente quello che subisce, ma arriva il gong ed è un altro 4-1 (distribuito diversamente) a suo favore, a premiare i primi due minuti.

Il terzo round mostra anch’esso margini di combattività, con Charaabi che cerca di prendere il centro del ring, solo che i varchi Perez difficilmente li offre nei primi 90 secondi. Si aprono più possibilità nei secondi 90, per quanto la pugile a stelle e strisce ragioni in gestione, ma l’unica possibilità per l’azzurra sarebbe di far cadere l’avversaria in una deduzione (o in un KO), cosa che non accade. E così in finale ci va Perez, con un terzo 4-1 ancora diversamente distribuito. In questo modo il verdetto è sì 5-0 per lei, ma con due 30-27 e tre 29-28.