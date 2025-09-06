Boxe, Salvatore Cavallaro saluta i Mondiali al primo turno: Ekinci vince di forza

Salvatore Cavallaro non è riuscito a esprimere il suo miglior pugilato sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool e saluta immediatamente i Mondiali 2025 di boxe, venendo sconfitto dal turco Necat Ekinci ai sedicesimi di finale della categoria fino a 70 kg. Il siciliano, uno dei migliori elementi della rosa maschile impegnata in Gran Bretagna, è risultato un po’ troppo remissivo nei primi due round, subendo l’iniziativa e la maggiore precisione dell’anatolico.

L’azzurro ha provato a bucare la guardia dell’avversario, ma con poca insistenza e subendo il contrattacco di Ekinci, risultato nel complesso più continuo e più abile nello schivare i colpi del nostro portacolori nei primi due round. A verdetto acquisito da parte dell’anatolico, Cavallaro ha provato ad alzare un po’ il ritmo e infatti nella terza ripresa si è fatto apprezzare a tratti, ma era nei fatti impossibile ribaltare la situazione e il siciliano è uscito sconfitto con un inappellabile verdetto unanime (5-0: 30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

Si tratta della quinta eliminazione per l’Italia in questa rassegna iridata, che per il momento si sta rivelando decisamente avara di soddisfazioni per la spedizione tricolore. L’unica ad avere vinto un incontro è stata Melissa Gemini, che si è qualificata agli ottavi di finale della propria categoria.