Boxe, Remo Salvati contato ed eliminato ai Mondiali: l’avventura finisce al primo turno

L’avventura di Remo Salvati ai Mondiali 2025 di boxe si conclude al primo turno della categoria fino a 75 kg. L’azzurro è stata sconfitto con verdetto unanime (5-0) dal turco Sultan Osmanli, che si è imposto in maniera nitida sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna). I cinque giudici sono stati concordi sui loro cartellini: 29-27 per tutti, le tre riprese sono state assegnate all’anatolico, che ha però ricevuto un warning nella seconda ripresa e dunque ha dovuto scontare un punto di penalizzazione.

Il ribattezzato The Marvelous ha dovuto fare i conti con l’aggressività dell’avversario, che con un colpo ben assestato ha mandato al tappeto l’azzurro dopo una decina di secondi. Il 27enne laziale si è prontamente rialzato, è stato contato fino al cinque e ha poi provato a invertire l’inerzia della frazione, andando però troppo spesso corto di misura e non riuscendo a trovare il corpo di Osmanli. La musica non è cambiata nel secondo round: il turco pressava e piazzava dei buoni destri, schivando bene i colpi del nostro peso medio, che faticava a trovare il giusto ritmo.

Il bronzo europeo del 2024, che fino a stamattina vantava un record di 25 vittorie e 14 sconfitte da dilettante, ha subito l’iniziativa del rivale, ma un warning a metà parziale ha tenuto un po’ aperto il discorso (19-18 per Osmanli). Nulla è però cambiato nei tre minuti conclusivi e la sconfitta è stata inevitabile per Remo Salvati, oggi apparso un po’ sottotono e lontano dalla forma che lo scorso anno gli permise di vincere due incontri per poi salire sul terzo gradino del podio nella rassegna continentale alla vigilia delle Olimpiadi. Osmanli prosegue invece il suo cammino e agli ottavi di finale incrocerà l’uzbeko Fazliddin Erkinboev, arcigna testa di serie di questa categoria.