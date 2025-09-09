Boxe, Rebecca Nicoli eliminata ai Mondiali: Turdibekova ferma il cammino del peso leggero

Rebecca Nicoli ha salutato i Mondiali 2025 di boxe, perdendo agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg contro l’uzbeka Sitora Turdibekova. La pugile italiana ha perso con verdetto unanime (5-0: 30-27, 30-27; 29-28; 30-27; 29-28), dopo che all’esordio sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna) aveva avuto la meglio sulla lituana Ana Atarovoitova.

Il nostro peso leggero, che nel corso della sua carriera da dilettante ha vinto 70 incontri su 92 disputati e che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sofferto la tecnica più incisiva della rivale. L’azzurra è risultata poco propositiva, poco agile e poco proattiva nel tentativo di portare dei colpi al corpo della rivale nel corso dei tre round, risultando poco mobile e prestando il fianco alle punzecchiature dell’avversaria, che è risultata più incisiva, precisa e continua nella propria azione, senza però mostrare un livello agonistico inarrivabile.

Arriva purtroppo un altro stop prima dei quarti di finale, il match che rappresenta lo spartiacque per la conquista di una medaglia: per il momento la spedizione tricolore fatica a decollare e gli unici italiani ad avere raggiunto i quarti sono Diego Lenzi e Sirine Charaabi, più tardi ci proveranno Tommaso Sciacca (55 kg), Giovanna Marchese (48 kg) e Gianluigi Malanga (65 kg).