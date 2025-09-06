Boxe: Rebecca Nicoli comincia vincendo ai Mondiali 2025, Starovoitova battuta senza problemi

Rebecca Nicoli supera il primo turno ai primi Mondiali di boxe organizzati dalla World Boxing. L’azzurra, alla M&S Bank Arena di Liverpool, sconfigge con verdetto unanime (5-0, tre 30-27 e due 29-28) la lituana Ana Starovoitova e sarà ora avversaria dell’uzbeka Sitora Turdibekova. Torna a sorridere il contingente azzurro in attesa degli impegni di Melissa Gemini nei 75 kg e di Giuseppe Canonico nei 60 kg.

Prova subito a farsi aggressiva NIcoli, in un primo minuto che ne fa capire le intenzioni, ma l’avversaria non vole essere da meno e in più di un’occasione prova sia a girare a proprio favore i momenti ravvicinati che a prendere il centro del ring. Un canovaccio di reciproca aggressività, questo, che va avanti fino alla fine, e il verdetto dei giudici riflette questo stato di equilibrio: tre 10-9 Nicoli, due Starovoitova.

Nel secondo round è la lituana a cercare di più l’iniziativa, anche se non sempre riesce ad andare a segno. Il problema è proprio questo: non agisce con costanza, mentre le occasioni in cui l’italiana riesce ad agire con precisione si vedono e notano. E se il destro deve colpire, colpisce. I cinque giudici accordano un quintuplo 10-9 a Nicoli, consegnandole di fatto il combattimento salvo penalità o ribaltoni.

L’azzurra si mostra in particolare controllo nel terzo round, in cui Starovoitova cerca vanamente di farsi largo nelle difese di Nicoli. Un atteggiamento che, però, viene controbattuto da una visibile esperienza dalla parte dell’italiana, che a 1′ dalla fine sfodera una combinazione che mette in seria difficoltà la lituana, la quale finisce attaccata all’angolo blu (il proprio). Il verdetto finale la premia: è la seconda vittoria azzurra in questa rassegna iridata.