Boxe, niente Mondiali per Imane Khelif: il TAS non cancella il test di genere voluto dalla federazione internazionale

La campionessa olimpica algerina Imane Khelif non sarà presente ai Mondiali 2025 di boxe che scatteranno a Liverpool, in Inghilterra, giovedì 4 settembre: il TAS ha respinto la richiesta dell’africana di sospendere il gender test richiesto da World Boxing per la partecipazione agli eventi internazionali.

Khelif aveva fatto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna contro il test cromosomico di genere per definire il sesso biologico degli atleti che prendono parte alle manifestazioni mondiali predisposto dalla federazione internazionale, chiedendo di sospenderlo fino all’udienza, non ancora fissata, ma la sua domanda è stata rigettata.

Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 l’algerina non ha più combattuto, tanto che l’ex manager Nasser Yesfah ne aveva preventivato il ritiro agonistico, prontamente smentito dalla stessa Khelif, la quale poi è stata fermata prima dell’Eindhoven Box Cup proprio a causa dell’entrata in vigore del test di genere.