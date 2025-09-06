Boxe: Melissa Gemini saluta i Mondiali 2025, Hofstad avanza

Dopo l’esordio vincente, è al secondo turno dei Mondiali 2025 di scena alla M&S Bank Arena di Liverpool che si chiude il cammino di Melissa Gemini. A sconfiggerla, in maniera molto netta, è la norvegese Sunniva Hofstad, già campionessa iridata junior nel 2022. Un risultato che per certi versi non era inatteso, ma che ha comunque messo in evidenza una pugile capace di notevole comprensione tattica della situazione. Verdetto unanime per i giudici (5-0, tre 27-30 e due 28-29).

Prima parte nella quale non c’è una vera superiorità da un lato o dall’altro; forse l’emozione, se così si può dire, maggiore è l’arbitro che chiede a Gemini di farsi sistemare il casco a metà round. A cercare l’iniziativa è Hofstad, e da quel momento comincia una serie di scambi decisamente interessanti in cui, però, la norvegese tende a spingere l’italiana verso le corde. Alla fine del round, in effetti, alla norvegese sono accordati quattro 10-9 contro uno.

La seconda ripresa vede Gemini provare a cambiare un po’ le carte in tavola, ma Hofstad non sembra risentire di alcunché, anzi a tratti zompetta sul ring quasi a voler comunicare la propria forma e mobilità. Difficile per l’italiana trovare un varco nella guardia della norvegese, e difatti arriva un altro 1-4 in fatto di 10-9.

A quel punto per ribaltare la situazione nell’ultimo round servirebbe qualcosa di non ordinario, che però Gemini non è in grado di fornire, bloccata com’è dal fatto che Hofstad è sempre in controllo e, oltre alle non tante, ma sempre precise, volte in cui trova i suoi pugni, fa di tutto per difendersi con competenza. Il tutto si traduce in un quintuplo 10-9 in suo favore.