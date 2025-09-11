Boxe, Etinosa Oliha si testa domani sul ring di Berlino: match contro Ivan Njegac per verificare la forma

Test in vista per Etinosa “El Chapo” Oliha. Il pugile astigiano, imbattuto nella categoria dei pesi medi, affronterà domani sul ring di Berlino il croato Ivan Njegac, boxer che vanta un record di 19 vittorie (con otto ko) e 33 sconfitte.

Il n.2 IBF, allenato da Davide Greguoldo, combatterà nella kermesse della Agon Sport e vorrà mettersi alla prova. Un test-match sulla distanza delle sei riprese contro un avversario esperto, che lo scorso marzo si è imposto contro Leonardo Sarti.

Oliha, dopo aver ottenuto il titolo italiano della categoria, dal 2023 è in Germania, ingaggiato dal promoter Ingo Wolkman. Sotto la sua gestione, ha affrontato cinque combattimenti, l’ultimo dei quali nel settembre 2024 a Berlino, dove aveva dominato la scena contro il russo Alexander Pavlov (ko tecnico alla terza ripresa).

Sarà, dunque, l’occasione per verificare le condizioni di “El Chapo” dopo il piccolo intervento alla retina che l’aveva costretto a rinunciare alla eliminatoria mondiale IBF contro Austin Williams dello scorso 19 luglio a Frisco, in Texas. Il vincitore sarebbe diventato lo sfidante ufficiale del campione mondiale Janibek Alimkhanuly.