Boxe, cambiano data e sede per il ritorno di Michael Magnesi sul ring contro Magsayo

Cambiamento di programma per il ritorno sul ring di Michael Magnesi. Il pugile azzurro sarà nuovamente protagonista sul quadrato, affrontando il filippino Mark Magsayo, già campione del mondo dei pesi piuma, nel percorso che vorrà portarlo a lottare per la cintura di campione del mondo WBC dei pesi superpiuma.

Il vincitore di questa sfida sarà poi colui che affronterà, allo stato attuale delle cose, il talentuoso americano O’Shaquie Foster nella sfida suprema. Una situazione che potrebbe cambiare, dal momento che quest’ultimo se la vedrà il prossimo 25 ottobre contro Stephen Fulton per difesa della corona. Ebbene, in origine, Magnesi avrebbe dovuto combattere contro Magsayo a Manila, in casa del suo avversario, il 29 ottobre. Ma il tutto è stato rinviato a dicembre, con giorno da definire, a Las Vegas (USA).

Un’occasione per avere più tempo negli allenamenti, seguito dal maestro Gesumino Aglioti e dal preparatore atletico Silvio Branco. Il boxer tricolore è desideroso di far bene, motivato anche dopo la vittoria tanto bella quanto sofferta contro il francese El Hadri il 28 marzo. Un incontro che ha dimostrato quanto il nostro portacolori abbia messo alle spalle i pensieri negativi legati al brutto ko subìto contro il giapponese Masanori Rikiishi.

Una preparazione in cui, probabilmente, ci si focalizzerà anche sullo stile di combattimento di picchiatore puro di Lupo Solitario. Queste caratteristiche, nel confronto col filippino, potrebbero rivelarsi un problema per la velocità nel portare i colpi del suo avversario. Sarà quindi necessario trovare il giusto equilibrio tra aggressività e tattica, scegliendo con cura quando affondare.