Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine debutta da professionista: definiti data e luogo, c’è anche Cavallaro

Aziz Abbes Mouhiidine esordirà da professionista il prossimo 26 ottobre a Catania. Il due volte vice campione del mondo dei pesi massimi tra i dilettanti ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura, chiudendo con un passato caratterizzato da due argenti iridati (al termine di finali molto discusse in termini di verdetto, nel 2021 contro il cubano Julio Cesar La Cruz a Belgrado e nel 2023 contro il russo Muslim Gadzhimagomedov a Tashkent) e dalla sconfitta all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il quasi 27enne campano (spegnerà le candeline il prossimo 6 ottobre) debutterà al Centro Commerciale Porte di Catania contro un avversario ancora da ufficializzare, nella categoria dei massimi leggeri (fino a 90,719 kg). La sua carriera sarà seguita dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro e dal procuratore Davide Bianchi: riuscirà a farsi largo e a scalare le gerarchie, meritandosi la possibilità di combattere per una cintura importante in un prossimo futuro?

Da dilettante aveva dimostrato ottime doti, soprattutto in termini di agilità e precisione dei colpi. Ricordiamo che Aziz Abbes Mouhiidine non ha partecipato ai recenti Mondiali, non venendo convocato dal DT Giovanni De Carolis. Il suo ultimo incontro risale allo scorso 30 giugno, quando perso per ko contro lo statunitense Malachi Georges alla World Boxing Cup di Astana. In terra siciliana debutterà da pro’ anche il padrone di casa Salvatore Cavallaro, classe 1995 che si cimenterà tra i pesi supermedi (fino a 76,205 kg).