Boxe, Ayari eliminata al debutto ai Mondiali: sfida equilibrata con Patino, ma la split decision…

Lucia Elen Ayari è stata sconfitta dalla messicana Esmeralda Jazmin Patino ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2025 di boxe, in corso di svolgimento alla M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna). L’azzurra ha fatto il proprio debutto iridato nel torneo della categoria fino a 51 kg, dando vita a un incontro particolarmente equilibrato e combattuto sul filo del rasoio contro una rivale decisamente ostica e insidiosa, che è riuscita a prevalere per split decision (3-2: 29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 29-28).

La 22enne catanese, che a fine 2023 si laureò Campionessa d’Europa Under 22, si è resa protagonista di un primo round estremamente equilibrato, scambiando bene e lottando colpo su colpo con la rivale. La messicana si è fatta apprezzare maggiormente negli ultimi dieci secondi e così la giuria si è difesa: tre in favore della nostra portacolori e due per la centroamericana. Nella seconda ripresa, invece, è stata Patino a prendere maggiormente l’iniziativa e a portare anche dei colpi brillanti al volto dell’azzurra, ricevendo quattro 10-9 ed entrando così negli ultimi tre minuti in una situazione di parità: quattro 19-19 e un 20-18 per la messicana.

Ayari è andata all’arrembaggio nel round conclusivo e ha provato a trovare più volte il corpo della rivale, ma ogni tanto ha prestato il fianco a Patino e la preferenza incassata da tre giudici non è stata sufficiente per vincere l’incontro. Un’altra italiana viene eliminata all’esordio in quel di Liverpool, per il momento soltanto Melissa Gemini si è meritata l’approdo agli ottavi di finale.