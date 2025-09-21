Botswana in trionfo nella 4×400 maschile ai Mondiali: volata vincente su USA e Sudafrica

Il Botswana rispetta il pronostico della vigilia e vince la staffetta 4×400 maschile in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La gara è andata in scena sotto una pioggia torrenziale, che si è abbattuta sullo stadio Nazionale giapponese allagando la pista e rendendo ancor più spettacolare l’atteso duello tra i quattrocentisti botwsani e statunitensi.

Lee Bhekempilo Eppie (45.16 da fermo), Letsile Tebogo (44.05), Bayapo Ndori (44.41) e Busang Collen Kebinatshipi (44.14) si sono imposti con il tempo conclusivo di 2:57.76, prendendosi la rivincita delle Olimpiadi di Parigi 2024 e battendo praticamente al fotofinish il team statunitense (argento con 2:57.83) composto da Vernon Norwood (44.60), Jacory Patterson (44.22), Hkaleb McRae (44.61) e Rai Benjamin (44.40).

Decisiva l’ultima frazione, in cui l’oro iridato individuale dei 400 piani Kepinatshipi ha avuto la meglio in volata sul campione del mondo dei 400 ostacoli (e trascinatore della staffetta a stelle e strisce per il trionfo olimpico a Parigi) Benjamin e sul fortissimo sudafricano Zakithi Nene, che ha sfiorato l’impresa portando la sua nazionale ad un soffio dalle prime due posizioni (bronzo con 2:57.83, a soli due millesimi dall’argento).