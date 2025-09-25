BJK Cup, l’Italia resta in testa al ranking per Nazioni dopo il successo di Shenzhen

L’Italia resta in testa al ranking per Nazioni della Billie Jean King Cup di tennis: le azzurre hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga, trionfando anche nel 2025 a Shenzhen, in Cina, e si sono così mantenute in vetta alla classifica.

Le azzurre erano salite al numero 1 della graduatoria proprio dopo il successo dello scorso anno, ma in precedenza avevano già guidato il ranking mondiale per Nazioni da novembre 2009 ad aprile 2012 e poi da novembre 2013 ad aprile 2014.

Le azzurre, prime con 1435 punti, ampliano il proprio margine sulle inseguitrici: al secondo posto si issano gli Stati Uniti, battuti in finale dall’Italia, che si portano alla piazza d’onore con 1246.25, sorpassando la Gran Bretagna, sconfitta dalle nordamericane in semifinale, terza con 1215.

In quarta posizione resta stabile la Spagna a quota 1093.75, mentre guadagna ben 6 posizioni e sale al quinto posto l’Ucraina, all’esordio alle Finals e battuta in semifinale dall’Italia, che per la prima volta si porta in top 5 con 1035 punti.

RANKING BJK CUP

1 Italia 1435

2 Stati Uniti 1246.25

3 Gran Bretagna 1215

4 Spagna 1093.75

5 Ucraina 1035

6 Canada 1033.75

7 Kazakistan 1022.5

8 Giappone 996.25

9 Polonia 988.75

10 Slovacchia 987.5