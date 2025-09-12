BJK Cup, le convocate dell’Italia per le Finals: prima chiamata in azzurro per Tyra Grant

Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana femminile di tennis, ha diramato le convocazioni ufficiali per le Finals della Billie Jean King Cup 2025, in programma sul cemento indoor di Shenzhen dal 16 al 21 settembre. Confermate in blocco rispetto all’elenco preliminare Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani, mentre la novità dell’ultima ora è legata all’inserimento in gruppo della 17enne romana Tyra Grant.

“Tyra Grant, inserita per la prima volta nel gruppo azzurro in occasione di queste Billie Jean King Cup Finals, è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita. Crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni, in quanto il nostro compito principale è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredità concreta per il futuro“, spiega Garbin.

“Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un’operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione. Scegliere non è mai facile ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l’Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro: è questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione“, le parole della capitana azzurra.

Ricordiamo che l’Italia ha disputato le ultime due finali consecutive (sconfitta dal Canada nel 2023, vittoria sulla Slovacchia nel 2024) e proverà a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Malaga. Il percorso delle Azzurre comincerà martedì 16 settembre contro la Cina padrona di casa (priva della campionessa olimpica Zheng Qinwen) e, in caso di successo, proseguirà in semifinale contro una tra Spagna e Ucraina