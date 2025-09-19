BJK Cup, Italia-Ucraina 0-1: Cocciaretto combattiva, ma Kostyuk si conferma superiore

L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nella semifinale della BJK Cup 2025 contro l’Ucraina. Purtroppo il primo singolare ha rispettato i pronostici della vigilia, con Marta Kostyuk che ha portato il primo punto alla squadra ucraina, superando in due set Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco.

La squadra azzurra si trova ora con le spalle al muro e nel prossimo singolare Jasmine Paolini è assolutamente obbligata a battere Elina Svitolina (2-0 i precedenti per l’ucraina) per portare così la sfida in parità ed al doppio decisivo. Qui scenderà ancora in campo Jasmine Paolini con Sara Errani, e le azzurre affronteranno la coppia formata dalle gemelle Kichenok.

Tornando alla partita ed ai suoi numeri, Cocciaretto ci ha anche provato, ma Kostyuk è stata decisamente superiore, non concedendo nulla al servizio. Zero palle break offerte, 82% di punti quando ha servito la prima ed il 70% con la seconda. L’azzurra paga anche cinque doppi falli ed il 56% di punti vinti con la prima.

Inizio di partita subito complicato per Cocciaretto. La marchigiana si trova ad affrontare subito una palla break e Kostyuk piazza la risposta vincente di rovescio. I problemi nei turni di servizio dell’azzurra proseguono, nel quinto game si trova ad affrontare altre due palle break e sulla seconda arriva l’errore di rovescio da parte di Cocciaretto. Nel settimo game il gioco si ferma per un problema alla rete e dopo quattro minuti di pausa le giocatrici tornano in campo, con Cocciaretto che annulla due set point. Kostyuk, però chiude agevolmente la prima frazione sul 6-2.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva al quinto game e Cocciaretto manca un comodo dritto sulla palla per chiudere il game. È un errore pesante per l’azzurra, che poi concede palla break. Kostyuk ne approfitta subito e con una risposta aggressiva strappa la battuta all’italiana, scappando poi sul 4-2. Kostyuk continua a non concedere nulla nei propri turni al servizio ed ottiene un altro break nell’ottavo game, che la porta a chiudere sul 6-3 ed a dare l’1-0 all’Ucraina.