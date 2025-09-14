BJK Cup 2025, Tathiana Garbin verso Italia-Cina: “Siamo consapevoli della nostra forza”

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Italia-Cina, sfida che aprirà le Finals di Billie Jean King Cup 2025 nella giornata di martedì 16 settembre. Le azzurre, campionesse del mondo in carica dopo il clamoroso trionfo di un anno fa a Malaga, dovranno vedersela con le cinesi padrone di casa sul cemento indoor di Shenzhen nel tentativo di superare lo scoglio dei quarti di finale.

“Per noi ogni partita sarà come una finale. Siamo sempre consapevoli di quella che è la nostra forza. Una consapevolezza importante perché l’anno scorso abbiamo vinto il titolo e l’anno prima abbiamo raggiunto la finale, un obiettivo raggiunto e maturato dopo tanti anni di lavoro“, dichiara Tathiana Garbin ai microfoni di SuperTennis.

“Sono felice del gruppo, di come è cresciuto e di come sono maturate le ragazze. Qui però c’è una nuova sfida, ci sono nuovi obiettivi da raggiungere. Ci arriviamo con grande consapevolezza ma soprattutto sapendo che ogni partita sarà molto difficile“, aggiunge la capitana della Nazionale italiana femminile di tennis verso le Final Eight di BJK Cup.

Italia che si affiderà sicuramente a Jasmine Paolini come prima singolarista, mentre è aperto un ballottaggio tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto per il ruolo di numero 2. In caso di necessità, sull’1-1, Garbin può contare sulla magica coppia di doppio formata dalle campionesse olimpiche (e del Roland Garros) in carica Paolini e Sara Errani. Da segnalare in casa Cina la pesante assenza per infortunio della n.9 al mondo Zheng Qinwen.