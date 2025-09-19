BJK Cup 2025, Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina

Squadra che vince non si cambia. Così ha scelto Tathiana Garbin in vista della semifinale di Billie Jean King Cup contro l’Ucraina. La capitana dell’Italia ha confermato nuovamente Elisabetta Cocciaretto come prima singolarista e poi ovviamente ha puntato su Jasmine Paolini per il secondo incontro. Sarà una sfida durissima per le campionesse in carica, visto che l’Ucraina potrà contare sul calibro di giocatrici come Marta Kostyuk ed Elina Svitolina, senza dimenticare un doppio solido con le sorelle Kichenok.

Dunque nuovamente fiducia in Elisabetta Cocciaretto da parte della capitana azzurra e sicuramente la marchigiana ha dimostrato di meritarsi questa scelta da parte di Tathiana Garbin. Sarà una partita decisamente complicata quella contro Kostyuk, numero 26 del mondo, che parte decisamente con i favori del pronostico contro l’azzurra. Cocciaretto, però, ha dimostrato, anche nella precedente sfida contro la cinese Yue Yuan di non mollare mai e di saper lottare fino all’ultimo punto. Servirà davvero la miglior Cocciaretto per ottenere un primo punto che è fondamentale.

Kostyuk avanti per 2-0 nei precedenti con Cocciaretto, proprio come Elina Svitolina contro Jasmine Paolini. L’ucraina è stata l’incubo stagionale della toscana, visto che sia agli Australian Open sia al Roland Garros ha messo fine al cammino dell’azzurro. Due partite decisamente simili, con Paolini che ha vinto il primo set, perso poi il secondo lottando e poi crollando alla fine nel terzo. Sarà un secondo singolare decisivo e probabilmente quello su cui punta maggiormente l’Italia.

L’obiettivo della squadra azzurra è quello di prendersi almeno un punto e portare la sfida al doppio, dove a quel punto scenderà in campo la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre partono favorite, ma dovranno fare grandissima attenzione al forte duo composto dalle sorelle Ljudmyla e Nadežda Kichenok, che hanno battuto proprio la coppia italiana alle Olimpiadi di Tokyo.