BJK Cup 2025, l’Ucraina sfiderà l’Italia in semifinale. Kostyuk e Svitolina piegano la Spagna

Sarà l’Ucraina l’avversaria dell’Italia nella semifinale della BJK Cup 2025. Le ucraine hanno superato la Spagna per 2-0 grazie alle vittorie nei due singolari di Marta Kostyuk ed Elina Svitolina, che hanno superato rispettivamente Jessica Bouzas Maneiro e Paula Badosa.

Ad aprire la giornata è stato il successo di Kostyuk contro Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Nel primo set è la spagnola ad andare avanti di un break, ma viene ripresa da Kostyuk, che poi passa lei in vantaggio sul 4-3. Bouzas Maneiro riesce a pareggiare e alla fine il set si decide al tie-break, 7-3 in favore dell’ucraina. Nel secondo set Kostyuk perde il servizio in apertura, ma poi domina e toglie per tre volte la battuta all’avversaria, vincendo per 6-2.

Molto combattuto il secondo match, quello tra le due numero uno. Alla fine è stata Elina Svitolina ad imporsi in rimonta in tre set contro Paula Badosa con il punteggio di 5-7 6-2 7-5. Si decide tutto in un tiratissimo terzo set, con Svitolina che va avanti di un break, poi viene rimontata, ma proprio quando sembra tutto pronto per il tie-break ecco il nuovo e decisivo break dell’ucraina.

Sarà una semifinale durissima per l’Italia, visto che entrambe le ucraine dovrebbero partire favorite nei loro singolari. Kostyuk lo è sicuramente sia contro Bronzetti sia Cocciaretto. Paolini, invece, ha in Svitolina una delle sue avversarie più ostiche, visto che l’ucraina ha battuto la toscana sia agli Australian Open sia al Roland Garros.