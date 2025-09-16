Tennis

BJK Cup 2025, Italia-Cina: gli accoppiamenti. Cocciaretto per rompere il ghiaccio, poi Paolini

28 secondi fa

Sono stati resi noti gli accoppiamenti della sfida di quarti di finale di Billie Jean King Cup 2025 tra Italia e Cina. Il match in questione apre la settimana di caccia alla coppa in quel di Shenzhen, ed è subito confronto tra la squadra detentrice e quella di casa, pur priva di Qinwen Zheng.

Tathiana Garbin per il primo singolare sceglie di schierare Elisabetta Cocciaretto: per la marchigiana confronto inedito con Yue Yuan, numero 102 del mondo che ricordiamo per aver infastidito Jasmine Paolini al Roland Garros, ma che in generale, a parte il W100 di Oeiras, non ha disputato una stagione significativa uscendo da lì e da una buona corsa a Cincinnati.

Di Jasmine Paolini parlando, era inevitabile che il secondo singolare fosse appannaggio di lei e di Xinyu Wang. Da una parte una delle tre top ten impegnate questa settimana, dall’altra la numero 1 cinese e 35 del mondo con cui è in parità negli scontri diretti, datati entrambi 2023.

C’è poi la questione del doppio. Anche se ci si dovesse arrivare, non sembra modificabile il novero delle giocatrici che vi prenderanno parte: Sara Errani e Jasmine Paolini contro Shuai Zhang e Xinyu Jiang. E non è una sfida tanto banale, visto che le cinesi si trovano nella top 30 del ranking di doppio (e Zhang due Slam li ha anche vinti in coppia con Samantha Stosur).

