BJK Cup 2025, Italia-Cina: gli accoppiamenti. Cocciaretto per rompere il ghiaccio, poi Paolini

Sono stati resi noti gli accoppiamenti della sfida di quarti di finale di Billie Jean King Cup 2025 tra Italia e Cina. Il match in questione apre la settimana di caccia alla coppa in quel di Shenzhen, ed è subito confronto tra la squadra detentrice e quella di casa, pur priva di Qinwen Zheng.

Tathiana Garbin per il primo singolare sceglie di schierare Elisabetta Cocciaretto: per la marchigiana confronto inedito con Yue Yuan, numero 102 del mondo che ricordiamo per aver infastidito Jasmine Paolini al Roland Garros, ma che in generale, a parte il W100 di Oeiras, non ha disputato una stagione significativa uscendo da lì e da una buona corsa a Cincinnati.

Di Jasmine Paolini parlando, era inevitabile che il secondo singolare fosse appannaggio di lei e di Xinyu Wang. Da una parte una delle tre top ten impegnate questa settimana, dall’altra la numero 1 cinese e 35 del mondo con cui è in parità negli scontri diretti, datati entrambi 2023.

C’è poi la questione del doppio. Anche se ci si dovesse arrivare, non sembra modificabile il novero delle giocatrici che vi prenderanno parte: Sara Errani e Jasmine Paolini contro Shuai Zhang e Xinyu Jiang. E non è una sfida tanto banale, visto che le cinesi si trovano nella top 30 del ranking di doppio (e Zhang due Slam li ha anche vinti in coppia con Samantha Stosur).