BJK Cup 2025, gli Stati Uniti avanzano in semifinale. Kazakistan eliminato tra i rimpianti

Gli Stati Uniti rischiano grosso ma alla fine la spuntano al doppio decisivo sul Kazakistan e avanzano alle semifinali della Billie Jean King Cup 2025. Team USA, privo a Shenzhen delle sue tre top6 mondiali Coco Gauff, Amanda Anisimova e Madison Keys ma comunque favorito per il titolo, attende adesso al prossimo turno la vincente dell’ultimo quarto di finale (in programma oggi) tra Giappone e Gran Bretagna.

Il tie si era aperto con la rocambolesca vittoria in volata di Emma Navarro (n.18 WTA) su Yulia Putintseva per 7-5 2-6 7-6(6) al termine di un incontro thrilling dalla durata di due ore e mezza, in cui la kazaka n.61 al mondo ha accumulato veramente tanti rimpianti perdendo il primo set dopo aver servito sul 5-4 e soprattutto facendosi rimontare da 6-4 (con due match point a favore) a 8-6 nel tie-break del terzo.

Successivamente il Kazakistan ha pareggiato i conti grazie al netto successo della sua stella Elena Rybakina (n.10 del ranking) per 6-4 6-1 in 1 ora e 13 minuti contro Jessica Pegula (n.7 WTA). Entrambe le singolariste n.1 delle rispettive squadre sono poi tornate in campo per il doppio di spareggio: Rybakina insieme a Putintseva, Pegula con la leader del ranking mondiale di specialità Taylor Townsend.

A conti fatti è stata proprio Townsend a fare la differenza, trascinando il binomio statunitense al trionfo per 6-2 7-6(1) in 1 ora e 23 minuti nonostante qualche brivido nel secondo set, in cui le kazake erano avanti 4-1 e hanno visto sfumare due set point in risposta sul 6-5 che avrebbero potuto (se convertiti) portare l’incontro al super tie-break.