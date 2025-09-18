Billie Jean King Cup 2025, la Gran Bretagna domina il Giappone e completa il poker delle semifinaliste

Nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia la Gran Bretagna supera il Giappone con un perentorio 2-0 nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Billie Jean King Cup, competizione in corso di svolgimento a Shenzhen. Le britanniche dominano i match con le nipponiche e torneranno in campo sabato per giocare la seconda semifinale contro gli Stati Uniti.

Nell’incontro di apertura Sonay Kartal regola Ena Shibahara 6-3 7-6 (4) in un’ora e trentasei minuti. Nel primo set la britannica parte forte, vola sul 4-0 e manca la palla del 5-0. La nipponica, che concede otto palle break, reagisce con una serie di tre game consecutivi, ma la sua rivale non si scompone e chiude il parziale di apertura sul 6-3.

Il secondo parziale è decisamente più combattuto, Shibahara rimonta da 15-40 nel sesto gioco, nel nono gioco tocca alla sua rivale annullare palla break. Nessuna delle due contendenti riesce a rompere l’equilibrio e il 6-6 diventa inevitabile. Nel tie-break Kartal scava il solco decisivo grazie ad una serie di quattro punti consecutivi con cui passa dal 2-3 al 6-3 e chiude i conti quando trasforma il secondo match point per il decisivo 7-4.

Finisce per rivelarsi senza storia il secondo incontro. Katie Boulter travolge Moyuka Uchijima 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti. Nel primo parziale la britannica si avvantaggia con il break del 3-2 e, con altri tre giochi consecutivi, sigla il comodo 6-2 in poco più di mezz’ora. La nativa di Leicester inizia il secondo parziale con il break dell’1-0 a 15, annulla le due possibilità di ritornare in partita alla nipponica e le strappa nuovamente il servizio per il 4-1. Boulter non si volta più indietro e, nel settimo gioco, trasforma il primo match point per il 6-1 che pone fine all’incontro e consegna la qualificazione alla formazione europea.