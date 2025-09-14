Beach Volley
Beach volley, Italia protagonista all’Europeo Under 18 in Calabria: Di Felice/Santomassimo in semifinale
Un anno dopo il trionfo di Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg, l’Italia si conferma tra le protagoniste del beach volley giovanile continentale. All’Europeo Under 18 che si chiude oggi in Calabria, Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo hanno conquistato l’accesso alla semifinale del torneo maschile, riportando i colori azzurri tra i primi quattro del continente. In campo femminile, invece, il miglior risultato è arrivato da Giulia Bruzzone e Chiara Durand, capaci di spingersi fino ai quarti di finale.
Il percorso di Di Felice e Santomassimo è stato perfetto sin dalla Pool A. Gli azzurri hanno esordito con un netto 2-0 (21-5, 21-11) contro i ciprioti Gurdis/Durunda, proseguendo con un altro successo contro i lituani Sumeika/Kancevicius 2-0 (21-18, 21-17) e chiudendo con un dominio sui danesi Due/Genet 2-0 (21-12, 21-11). Da primi del girone, hanno saltato il Round of 24 e agli ottavi hanno battuto gli inglesi Bunton/Robinson 2-0 (24-22, 21-12). Nei quarti, hanno alzato ulteriormente il livello imponendosi sugli svizzeri Friedli/Odermatt 2-0 (21-11, 21-15). Ora li attende la semifinale contro i tedeschi Bungert/Wüst, con in palio la certezza di una medaglia.
Oltre ai ragazzi abruzzesi, il tabellone maschile ha visto altri due binomi italiani. Denina/Profumo, inseriti in una Pool G molto equilibrata, hanno combattuto fino all’ultimo: sconfitti all’esordio dagli estoni Parijõgi/Kender 1-2 (17-21, 21-18, 24-26), hanno reagito battendo i norvegesi Ringøen/Kjemperud con un bel 2-0 (23-21, 21-11), ma sono poi caduti contro gli sloveni Bregar/Predan 0-2 (15-21, 17-21). Qualificati al Round of 24, si sono dovuti arrendere ai polacchi Gliszczyński/Robak 0-2 (19-21, 20-22), dopo due set equilibratissimi.
Bernardini/Mapelli, in Pool F, hanno centrato un debutto da applausi battendo i francesi Hypolyte/Bezu 2-0 (21-14, 21-15), ma hanno poi subito le sconfitte con Finlandia e Belgio. Nonostante ciò, hanno centrato il passaggio al Round of 24, dove hanno superato i greci Tatsis/Tsioupis 2-0 (21-13, 23-21). Agli ottavi, però, la loro corsa si è interrotta contro gli svizzeri Friedli/Odermatt, capaci di imporsi al tie-break 2-1 (21-19, 17-21, 15-8).
Sul fronte femminile, la soddisfazione maggiore è arrivata da Bruzzone/Durand, dominatrici della Pool D con tre vittorie su tre: 2-0 (21-12, 21-12) alle ceche Kinterova/Sebova, 2-0 (21-15, 21-7) alle slovene Ferdin/Potočnik e 2-0 (21-14, 21-14) alle lituane Rakauskaite/Gurciute. Agli ottavi si è consumato il derby tutto italiano contro Viti/Nozza, vinto in modo netto 2-0 (21-7, 21-13). Nei quarti di finale, però, le greche Alexoglou/Paschalaki hanno rimontato lo svantaggio iniziale, eliminando le azzurre al tie-break 2-1 (18-21, 21-9, 15-10).
Viti/Nozza, prime teste di serie del tabellone, avevano faticato nella fase a gironi, con una sola vittoria contro la Georgia e due sconfitte pesanti contro Ucraina e Turchia. Nel Round of 24 hanno però firmato un colpaccio battendo le austriache Hammarberg/Hofstetter 2-0 (27-25, 21-15), prima di incrociare la strada delle connazionali Bruzzone/Durand. Hanno chiuso agli ottavi anche Orso/Lafuenti, protagoniste di un’ottima fase a gironi: vittoria contro le svizzere Csontos/Deecke 2-1 (15-21, 21-15, 15-7), contro le israeliane Gonzalez/Nahshoni 2-0 (29-27, 21-16) e contro le estoni Ploomipuu/Hanimägi 2-0 (21-14, 21-16). Ma contro le ucraine Shkurat/Vapniar non c’è stato scampo: ko per 0-2 (17-21, 12-21).
Il bilancio finale è dunque molto positivo: una semifinale maschile, un quarto di finale femminile e cinque coppie italiane capaci di superare la fase a gironi. Segnali concreti di un vivaio azzurro in salute, pronto a confermarsi tra i migliori d’Europa.
TORNEO MASCHILE
Pool A
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Gurdis/Durunda CYP [32] 2-0 (21-5, 21-11)
Due/Genet DEN [16] – Sumeika/Kancevicius LTU [17] 0-2 (16-21, 14-21)
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Sumeika/Kancevicius LTU [17] 2-0 (21-18, 21-17)
Due/Genet DEN [16] – Gurdis/Durunda CYP [32] 2-0 (21-12, 23-21)
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Due/Genet DEN [16] 2-0 (21-12, 21-11)
Sumeika/Kancevicius LTU [17] – Gurdis/Durunda CYP [32] 2-0 (21-13, 21-14)
Pool B
Silavs/Liepiņš LAT [2] – López de Miguel/Calvo ESP [31] 2-0 (21-19, 21-13)
Machacek/Havelka CZE [15] – Barış G./Polat Kemal Eser TUR [18] 0-2 (10-21, 14-21)
Silavs/Liepiņš LAT [2] – Barış G./Polat Kemal Eser TUR [18] 0-2 (19-21, 12-21)
Machacek/Havelka CZE [15] – López de Miguel/Calvo ESP [31] 0-2 (20-22, 16-21)
Silavs/Liepiņš LAT [2] – Machacek/Havelka CZE [15] 1-2 (17-21, 21-13, 6-15)
Barış G./Polat Kemal Eser TUR [18] – López de Miguel/Calvo ESP [31] 2-0 (21-18, 21-15)
Pool C
van Groenestein/Huisman NED [3] – Muhammad A./Mammadov I. AZE [30] 2-0 (21-19, 23-21)
Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] – Bunton/Robinson ENG [19] 2-0 (23-21, 21-10)
van Groenestein/Huisman NED [3] – Bunton/Robinson ENG [19] 1-2 (22-20, 19-21, 7-15)
Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] – Muhammad A./Mammadov I. AZE [30] 2-0 (21-11, 21-13)
Bunton/Robinson ENG [19] – Muhammad A./Mammadov I. AZE [30] 2-0 (21-12, 21-10)
van Groenestein/Huisman NED [3] – Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] 0-2 (14-21, 18-21)
Pool D
Bungert/Wüst GER [4] – Semansky/Beles SVK [29] 2-0 (21-16, 28-26)
Kiss-Bertók/Pongrácz HUN [13] – Hameiri/Gozlan ISR [20] 1-2 (12-21, 21-15, 9-15)
Bungert/Wüst GER [4] – Hameiri/Gozlan ISR [20] 2-0 (21-11, 21-10)
Kiss-Bertók/Pongrácz HUN [13] – Semansky/Beles SVK [29] 0-2 (20-22, 10-21)
Bungert/Wüst GER [4] – Kiss-Bertók/Pongrácz HUN [13] 2-0 (21-13, 21-10)
Hameiri/Gozlan ISR [20] – Semansky/Beles SVK [29] 1-2 (21-17, 16-21, 6-15)
Pool E
Almblad Engvall/Brus SWE [5] – Tatsis/Tsioupis GRE [28] 2-1 (17-21, 21-12, 15-4)
Poinstingl/Hohenauer AUT [12] – Miocinovic/Miocinovic SRB [21] 2-0 (21-14, 21-18)
Almblad Engvall/Brus SWE [5] – Miocinovic/Miocinovic SRB [21] 2-0 (21-17, 21-11)
Poinstingl/Hohenauer AUT [12] – Tatsis/Tsioupis GRE [28] 2-0 (21-15, 21-10)
Almblad Engvall/Brus SWE [5] – Poinstingl/Hohenauer AUT [12] 0-2 (15-21, 14-21)
Miocinovic/Miocinovic SRB [21] – Tatsis/Tsioupis GRE [28] 1-2 (11-21, 21-19, 12-15)
Pool F
Hypolyte/Bezu FRA [6] – Bernardini/Mapelli ITA [27] 0-2 (14-21, 15-21)
Viljamaa/Kilpinen FIN [11] – Lambert/Vercauteren BEL [22] 2-0 (21-15, 21-19)
Hypolyte/Bezu FRA [6] – Lambert/Vercauteren BEL [22] 2-0 (21-13, 22-20)
Viljamaa/Kilpinen FIN [11] – Bernardini/Mapelli ITA [27] 2-0 (26-24, 21-14)
Hypolyte/Bezu FRA [6] – Viljamaa/Kilpinen FIN [11] 1-2 (21-16, 24-26, 13-15)
Lambert/Vercauteren BEL [22] – Bernardini/Mapelli ITA [27] 2-0 (21-17, 21-18)
Pool G
Parijõgi/Kender EST [7] – Denina/Profumo ITA [26] 2-1 (17-21, 21-18, 26-24)
L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] – Bregar/Predan SLO [23] 2-0 (21-12, 21-18)
Parijõgi/Kender EST [7] – Bregar/Predan SLO [23] 2-0 (21-18, 21-11)
L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] – Denina/Profumo ITA [26] 0-2 (21-23, 11-21)
Parijõgi/Kender EST [7] – L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] 1-2 (21-17, 17-21, 11-15)
Bregar/Predan SLO [23] – Denina/Profumo ITA [26] 2-0 (21-15, 21-17)
Pool H
Gliszczyński/Robak POL [8] – Kvaratskhelia/Jangavadze GEO [25] 2-0 (21-8, 21-15)
Friedli/Odermatt SUI [9] – Lozančić/Vidović CRO [24] 2-0 (21-12, 21-14)
Gliszczyński/Robak POL [8] – Lozančić/Vidović CRO [24] 2-0 (21-18, 21-16)
Friedli/Odermatt SUI [9] – Kvaratskhelia/Jangavadze GEO [25] 2-0 (21-6, 21-9)
Gliszczyński/Robak POL [8] – Friedli/Odermatt SUI [9] 1-2 (21-17, 16-21, 7-15)
Lozančić/Vidović CRO [24] – Kvaratskhelia/Jangavadze GEO [25] 2-0 (21-11, 23-21)
Round of 24: Semansky/Beles SVK [29] – van Groenestein/Huisman NED [3] 2-1 (21-14, 16-21, 15-7)
Lambert/Vercauteren BEL [22] – Almblad Engvall/Brus SWE [5] 1-2 (10-21, 21-12, 12-15)
Gliszczyński/Robak POL [8] – Denina/Profumo ITA [26] 2-0 (21-19, 22-20)
Machacek/Havelka CZE [15] – Sumeika/Kancevicius LTU [17] 1-2 (14-21, 21-16, 8-15)
Silavs/Liepiņš B. LAT [2] – Due/Genet DEN [16] 2-0 (21-13, 21-13)
Lozančić/Vidović CRO [24] – L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] 0-2 (12-21, 9-21)
Bernardini/Mapelli ITA [27] – Tatsis/Tsioupis GRE [28] 2-0 (21-13, 23-21)
Hameiri/Gozlan ISR [20] – Bunton/Robinson ENG [19] 1-2 (21-19, 14-21, 13-15)
Round of 16: Barış G./Polat Kemal Eser TUR [18] – Semansky/Beles SVK [29] 2-1 (21-12, 19-21, 18-16)
Parijõgi/Kender EST [7] – Almblad Engvall/Brus SWE [5] 2-0 (21-15, 21-15)
Gliszczyński/Robak POL [8] – Viljamaa/Kilpinen FIN [11] 2-0 (21-15, 21-17)
Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] – Sumeika/Kancevicius LTU [17] 2-0 (21-15, 21-17)
Bungert/Wüst GER [4] – Silavs/Liepiņš B. LAT [2] 2-1 (21-19, 17-21, 15-5)
L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] – Poinstingl/Hohenauer AUT [12] 2-0 (21-14, 21-19)
Friedli/Odermatt SUI [9] – Bernardini/Mapelli ITA [27] 2-1 (21-19, 17-21, 15-8)
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Bunton/Robinson ENG [19] 2-0 (24-22, 21-12)
Quarti di finale: Parijõgi/Kender EST [7] – Barış G./Polat Kemal Eser TUR [18] 2-0 (21-17, 21-17)
Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] – Gliszczyński/Robak POL [8] 2-0 (21-12, 24-22)
Bungert/Wüst GER [4] – L. Ringøen/Kjemperud NOR [10] 2-1 (15-21, 21-18, 15-13)
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Friedli/Odermatt SUI [9] 2-0 (21-11, 21-15)
Semifinali: Skrypnychenko/Lunkan UKR [14] – Parijõgi/Kender EST [7]
Di Felice/Santomassimo ITA [1] – Bungert/Wüst GER [4]
TORNEO FEMMINILE
Pool A
Viti/Nozza ITA [1] – Narimanidze/Gelashvili GEO [32] 2-0 (21-6, 21-3)
Dogan/Yildirim TUR [16] – Shkurat/Vapniar UKR [17] 2-1 (11-21, 21-19, 15-10)
Viti/Nozza ITA [1] – Shkurat/Vapniar UKR [17] 0-2 (9-21, 15-21)
Dogan/Yildirim TUR [16] – Narimanidze/Gelashvili GEO [32] 2-0 (21-13, 21-6)
Viti/Nozza ITA [1] – Dogan/Yildirim TUR [16] 0-2 (13-21, 17-21)
Shkurat/Vapniar UKR [17] – Narimanidze/Gelashvili GEO [32] 2-0 (21-5, 21-4)
Pool B
Hammarberg/Hofstetter AUT [2] – Lesniewicz/Lewandowska POL [31] 2-1 (21-12, 16-21, 15-10)
Mamaja/Aleksāne LAT [15] – Quinn/Hutton ENG [18] 2-0 (21-9, 21-10)
Hammarberg/Hofstetter AUT [2] – Quinn/Hutton ENG [18] 2-0 (21-13, 21-16)
Mamaja/Aleksāne LAT [15] – Lesniewicz/Lewandowska POL [31] 2-0 (21-12, 21-10)
Hammarberg/Hofstetter AUT [2] – Mamaja/Aleksāne LAT [15] 1-2 (21-19, 15-21, 15-17)
Quinn/Hutton ENG [18] – Lesniewicz/Lewandowska POL [31] 0-2 (15-21, 15-21)
Pool C
Csontos/Deecke SUI [3] – Orso/Lafuenti ITA [30] 1-2 (15-21, 21-15, 7-15)
Gonzalez/Nahshoni ISR [14] – Ploomipuu/Hanimägi EST [19] 1-2 (21-17, 19-21, 8-15)
Csontos/Deecke SUI [3] – Ploomipuu/Hanimägi EST [19] 0-2 (13-21, 24-26)
Gonzalez/Nahshoni ISR [14] – Orso/Lafuenti ITA [30] 0-2 (27-29, 16-21)
Ploomipuu/Hanimägi EST [19] – Orso/Lafuenti ITA [30] 0-2 (14-21, 16-21)
Csontos/Deecke SUI [3] – Gonzalez/Nahshoni ISR [14] 2-0 (21-18, 21-14)
Pool D
Kinterova/Sebova CZE [4] – Bruzzone/Durand ITA [29] 0-2 (12-21, 12-21)
Ferdin/Potočnik SLO [13] – Rakauskaite/Gurciute LTU [20] 0-2 (18-21, 19-21)
Kinterova/Sebova CZE [4] – Rakauskaite/Gurciute LTU [20] 2-1 (21-15, 19-21, 15-10)
Ferdin/Potočnik SLO [13] – Bruzzone/Durand ITA [29] 0-2 (15-21, 7-21)
Kinterova/Sebova CZE [4] – Ferdin/Potočnik SLO [13] 2-0 (21-17, 21-16)
Rakauskaite/Gurciute LTU [20] – Bruzzone/Durand ITA [29] 0-2 (14-21, 14-21)
Pool E
Radstake/Both NED [5] – Duskova/Lajkebova CZE [28] 2-0 (21-17, 21-11)
Alexoglou/Paschalaki GRE [12] – Matyushenkova/Zelenakova SVK [21] 2-0 (21-11, 21-16)
Radstake/Both NED [5] – Matyushenkova/Zelenakova SVK [21] 2-0 (21-14, 21-15)
Alexoglou/Paschalaki GRE [12] – Duskova/Lajkebova CZE [28] 2-0 (21-19, 21-16)
Radstake/Both NED [5] – Alexoglou/Paschalaki GRE [12] 1-2 (21-15, 19-21, 11-15)
Matyushenkova/Zelenakova SVK [21] – Duskova/Lajkebova CZE [28] 2-0 (21-15, 21-17)
Pool F
Reformat/Dieckmann GER [6] – Hadizade/Bashirova AZE [27] 2-0 (21-11, 21-8)
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Drviš/Biuk CRO [22] 2-0 (21-14, 21-16)
Reformat/Dieckmann GER [6] – Drviš/Biuk CRO [22] 2-0 (21-11, 21-4)
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Hadizade/Bashirova AZE [27] 2-0 (21-8, 21-11)
Reformat/Dieckmann GER [6] – Candela/Ozanne Pian FRA [11] 2-0 (21-15, 21-17)
Drviš/Biuk CRO [22] – Hadizade/Bashirova AZE [27] 2-0 (21-7, 21-11)
Pool G
Thant/Vervloet BEL [7] – Staver/Osadet MLD [26] 2-0 (21-10, 21-10)
Kyröläinen/Laaksonen FIN [10] – Finholth/Skarlund NOR [23] 2-0 (21-18, 21-19)
Thant/Vervloet BEL [7] – Finholth/Skarlund NOR [23] 2-0 (21-15, 21-14)
Kyröläinen/Laaksonen FIN [10] – Staver/Osadet MLD [26] 2-0 (21-16, 21-14)
Thant/Vervloet BEL [7] – Kyröläinen/Laaksonen FIN [10] 2-0 (21-13, 21-10)
Finholth/Skarlund NOR [23] – Staver/Osadet MLD [26] 2-0 (21-17, 21-14)
Pool H
Wolny/Przybyszewska POL [8] – Aslan/Llinares ESP [25] 0-2 (22-24, 13-21)
Kiss-Bertók/Pádár HUN [9] – Milic/Djurov SRB [24] 2-0 (21-7, 21-11)
Wolny/Przybyszewska POL [8] – Milic/Djurov SRB [24] 2-0 (26-24, 21-19)
Kiss-Bertók/Pádár HUN [9] – Aslan/Llinares ESP [25] 2-1 (19-21, 21-18, 15-6)
Wolny/Przybyszewska POL [8] – Kiss-Bertók/Pádár HUN [9] 2-0 (21-18, 22-20)
Milic/Djurov SRB [24] – Aslan/Llinares ESP [25] 0-2 (10-21, 19-21)
Round of 24: Csontos/Deecke SUI [3] – Kinterova/Sebova CZE [4] 2-0 (21-17, 21-19)
Radstake/Both NED [5] – Drviš/Biuk CRO [22] 2-0 (21-13, 21-14)
Finholth/Skarlund NOR [23] – Aslan/Llinares ESP [25] 2-0 (21-13, 21-17)
Shkurat/Vapniar UKR [17] – Lesniewicz/Lewandowska POL [31] 2-0 (21-12, 21-18)
Viti/Nozza ITA [1] – Hammarberg/Hofstetter AUT [2] 2-0 (27-25, 21-15)
Wolny/Przybyszewska POL [8] – Kyröläinen/Laaksonen FIN [10] 2-0 (22-20, 21-19)
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Matyushenkova/Zelenakova SVK [21] 2-1 (21-17, 17-21, 15-6)
Rakauskaite/Gurciute LTU [20] – Ploomipuu/Hanimägi EST [19] 2-0 (21-12, 21-19)
Round of 16: Mamaja/Aleksāne LAT [15] – Csontos/Deecke SUI [3] 2-0 (21-15, 21-18)
Thant/Vervloet BEL [7] – Radstake/Both NED [5] 2-1 (21-16, 12-21, 15-13)
Reformat/Dieckmann GER [6] – Finholth/Skarlund NOR [23] 2-0 (21-14, 21-13)
Shkurat/Vapniar UKR [17] – Orso/Lafuenti ITA [30] 2-0 (21-17, 21-12)
Bruzzone/Durand ITA [29] – Viti/Nozza ITA [1] 2-0 (21-7, 21-13)
Alexoglou/Paschalaki GRE [12] – Wolny/Przybyszewska POL [8] 2-0 (21-10, 21-11)
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Kiss-Bertók/Pádár HUN [9] 2-1 (21-23, 21-16, 15-9)
Rakauskaite/Gurciute LTU [20] – Dogan/Yildirim TUR [16] 2-0 (21-13, 21-11)
Quarti di finale: Thant/Vervloet BEL [7] – Mamaja/Aleksāne LAT [15] 2-0 (21-19, 21-19)
Reformat/Dieckmann GER [6] – Shkurat/Vapniar UKR [17] 2-0 (21-11, 21-17)
Alexoglou/Paschalaki GRE [12] – Bruzzone/Durand ITA [29] 2-1 (18-21, 21-9, 15-10)
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Rakauskaite/Gurciute LTU [20] 2-0 (21-8, 21-12)
Semifinali: Reformat/Dieckmann GER [6] – Thant/Vervloet BEL [7]
Candela/Ozanne Pian FRA [11] – Alexoglou/Paschalaki GRE [12]