Beach soccer, l’Italia rifila un 6-3 al Portogallo e si qualifica alle semifinali degli Europei

L’Italia ha sconfitto il Portogallo per 6-3 e si è qualificata alle semifinali degli Europei di beach soccer, in corso di svolgimento sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). Dopo il successo ottenuto ieri contro la Francia ai rigori, gli azzurri hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico contro i detentori del trofeo, imponendosi in maniera schiacciante contro una delle formazioni più accreditate della vigilia che invece ha salutato in anticipo la rassegna continentale.

La nostra Nazionale, che lo scorso anno perse l’atto conclusivo proprio contro i lusitani, si è infatti issata a quota 4 punti contro i 6 della Bielorussia, mentre i portoghesi e i transalpini sono fermi a 0 e dunque eliminati: Italia e Bielorussia si contenderanno il primo posto nel girone nello scontro diretto in programma venerdì 12 settembre in terra toscana, per poi andare a incrociare nelle sfide da dentro o fuori le due compagini che proverranno dal gruppo B (Spagna, Ucraina, Svizzera e Danimarca).

L’Italia ha sbloccato la partita quando mancavano 52 secondi dal termine del primo tempo con una stoccata di Leandro Casapieri. La miccia si è accesa a metà del secondo tempo: Vasco ha pareggiato i conti con una punizione dalla lunga distanza che ha sorpreso il nostro portiere, ma un secondo più tardi l’ottimo Tommaso Fazzini ha concretizzato sul ribaltamento di fronte e ha riportato gli azzurri in vantaggio. A 3’43” dal termine del parziale un impeccabile Josep Jr. ha trovato la magica rasoiata che ha permesso ai padroni di casa di involarsi sul 3-1 e di mettere pressione agli avversari.

Il Portogallo ha provato a spingere in avvio del terzo tempo, ma gli azzurri si sono ben chiusi e hanno prontamente difeso il pronto vantaggio mentre i minuti scorrevano sul cronometro. Spettacolo pirotecnico a due minuti dalla conclusione con tre reti nel giro di cinque secondi: prima Fazzini per il 4-1, poi Leo Martins per il 4-2 e infine la doppietta di Josep Jr. per il 5-2. La partita si trascina verso la conclusione e quando mancano 42” arriva anche la gioia di Luca Remedi per arrotondare il punteggio.