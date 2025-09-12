Beach soccer, l’Italia batte la Bielorussia agli Europei e si merita la semifinale con l’Ucraina. Casapieri show

L’Italia ha sconfitto la Bielorussia per 1-0 e ha così conquistato il primo posto nel girone degli Europei 2025 di beach soccer, in corso di svolgimento sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). La nostra Nazionale, reduce dal successo ai rigori contro la Francia e dell’affermazione per 6-3 contro il Portogallo detentore del titolo, ha superato un ostico avversario nello scontro diretto per il primato nel raggruppamento e domani (sabato 13 settembre) tornerà in scena per disputare la semifinale contro l’Ucraina, seconda nell’altro gruppo. L’altra semifinale sarà invece tra la Bielorussia e la Spagna.

Uno straordinario Leandro Casapieri ha trascinato la formazione guidata dal CT Emiliano Del Luca in una partita combattuta, intensa dal punto di vista tecnico, molto fisica, lottata, forse poco spettacolare per chi ama i tanti gol ma decisamente avvincente considerando il tasso agonistico del confronto. Il portiere ha segnato la rete decisiva a 103 secondi dal termine del secondo tempo con una bordata dalla lunga distanza: ha palleggiato splendidamente e poi ha fatto esplodere tutta la sua potenza, sorprendendo gli avversari e portando in vantaggio la nostra Nazionale.

L’estremo difensore ha poi parato un rigore nelle battute iniziali della terza frazione, uscendo magnificamente dai pali per stoppare il tentativo di Bryshtsel. Pochi istanti dopo i bielorussi hanno preso la traversa con un colpo di testa, l’Italia ha sventato il pericolo e successivamente Remedi ha colpito l’esterno del palo dopo un’azione di grande personalità. Gli azzurri sono stati bravi a conservare il minimo vantaggio e a meritarsi l’avversario sulla carta più agevole per la prima sfida da dentro o fuori, sperando di andare poi a giocare per il titolo nella giornata di domenica.