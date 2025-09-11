Beach soccer, Italia eliminata agli Europei femminili. L’Ucraina vince a Viareggio e avanza in semifinale

L’Italia è stata eliminata agli Europei di beach soccer femminile: dopo aver perso per 3-0 contro la Spagna nella partita d’esordio disputata sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca), le azzurre sono state sconfitte dall’Ucraina per 4-2 e salutano così la rassegna continentale in anticipo rispetto alle ambizioni della vigilia. Le ragazze del CT Emiliano Del Duca hanno chiuso la fase a gironi con zero punti all’attivo, mentre le iberiche e le gialloblù si contenderanno il primo posto nello scontro diretto che precederà le semifinali di sabato.

La partita si è accesa nel secondo tempo, dove l’Ucraina si è issata sul 2-0 nella parte iniziale della frazione grazie alle reti di Prokopenko e Terekh. Le azzurre sono riuscite ad acciuffare il pareggio negli ultimi due minuti con le stoccate di Greta Adami e Melania Pisa (2-2), andando poi all’arrembaggio nel terzo tempo per provare a vincere la partita e proseguire la propria avventura nella rassegna continentale.

L’Italia ha avuto un’occasione molto interessante quando mancavano quattro minuti al termine, non l’ha sfruttata e sul ribaltamento di fronte Shulha è riuscito a ribattere in rete dopo un intervento del nostro estremo difensore. Le azzurre si sono buttate in attacco alla ricerca del pareggio, ma a 80” dal termine è arrivato il tocco morbido di Shulha da centrocampo per chiudere definitivamente la contesa, sancendo l’eliminazione dell’Italia.