Basket, vittoria sofferta per la Lituania agli Europei. Netta affermazione della Lettonia contro la Cechia

Ultima giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025 per il gruppo A e il gruppo B, con due partite andate in scena in questo pomeriggio ovvero Lituania-Svezia e Cechia-Lettonia completate da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate.

LITUANIA-SVEZIA 74-71 (Girone B – Tampere, Finlandia)

La Lituania soffre nel primo tempo ma esce alla distanza e piega la resistenza della Svezia col punteggio di 74-71 che vale il primo posto provvisorio in attesa della sfida tra Finlandia e Germania di questa sera. Gli svedesi iniziano bene con un primo quarto da 14-21, con la Nazionale scandinava che tocca anche il vantaggio in doppia cifra nel secondo parziale chiudendo sul +6 all’intervallo lungo (33-39). La Lituania non si scompone, gioca con lucidità nella ripresa e riesce a mettere la freccia senza però riuscire a prendere il largo conservando solo un punto di vantaggio alla terza sirena (54-53). Nell’ultimo quarto la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con la Lituania orfana di Jokubaitis per infortunio che mantiene i nervi saldi e trova il guizzo decisivo per il 74-71 con cui trova la quarta vittoria di questo europeo.

TOP SCORER

Lituania: Valanciunas 18, Velicka 14, Radzevicius 13

Svezia: Larsson 18, Borg 13, Birgander 10

CECHIA-LETTONIA 75-109 (Girone A – Riga, Lettonia)

Tutto facile per la Lettonia, che di fronte al pubblico di casa batte nettamente la Cechia fanalino di coda del gruppo A per 75-109 e chiude la prima fase al terzo posto dietro Turchia e Serbia che si contenderanno il primato nello scontro diretto in programma più tardi (20:15). La Cechia prova a rimanere in scia dopo 10’ (24-30), con la rappresentativa baltica che dà un primo strappo nella frazione seguente chiudendo sul +14 a metà partita (44-58). La Cechia accusa il colpo e sprofonda sotto i colpi della Lettonia che vola nel punteggio e tocca il +30 alla terza sirena (56-86). Nel parziale conclusivo gli uomini di Luca Banchi giocano con il cronometro forti dell’enorme vantaggio accumulato in precedenza fino al +41 (62-103), con i cechi che cercano di limitare parzialmente i danni per il 75-109 con cui si conclude anche questa sfida.

TOP SCORER

Cechia: Krejci, Peterka e Sehnal 11

Lettonia: Dairis Bertans e Davis Bertans 20, Porzingis e Smits 16