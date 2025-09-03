Basket, si chiudono il gruppo A e B degli Europei. Super sfide Serbia-Turchia e Germania-Finlandia

Proseguono gli Europei di basket ed è arrivato il giorno del verdetti definitivi per il gruppo A e il B. Spicca su tutte le partite in programma sicuramente la super sfida tra Serbia e Turchia, due delle nazionali che sono ancora imbattute nella rassegna continentale. Chi vince si prende il primo posto del girone A; con i serbi che vogliono confermare il loro status di favoriti per la vittoria finale, mentre per i turchi è un ulteriore esame per aumentare la loro consapevolezza di poter lottare per una medaglia.

Dietro alla coppia Serbia-Turchia, è già certa di posizionarsi la Lettonia, che chiuderà questa prima fase con la sfida con la già eliminata Repubblica Ceca. Ad aprire il programma del gruppo A saranno invece Estonia e Portogallo, in un match storico per entrambe le squadre, visto che la vincitrice staccherebbe il biglietto per gli ottavi di finale come quarta forza del girone.

Tra le formazioni imbattute di questo Europeo c’è ovviamente la Germania. Finora è stata una rassegna continentale clamorosa per i campioni del mondo in carica, che hanno demolito tutte le avversarie che si sono trovati di fronte. Questa sera a Tampere affrontano i padroni di casa della Finlandia, che hanno ancora una piccolissima possibilità di concludere al secondo posto.

La Finlandia, infatti, dovrà sperare nel miracolo della Svezia contro la Lituania, anche se sembra davvero impossibile che gli scandinavi possano spingersi a tanto. Questo è un girone dove praticamente sembra già tutto scritto con Germania prima, Lituania seconda, Finlandia terza e con il Montenegro vicino al quarto posto, con i balcanici che non dovrebbero avere problemi a qualificarsi per gli ottavi, battendo in apertura di giornata la già eliminata Gran Bretagna.