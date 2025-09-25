Basket, nel weekend arriva la Supercoppa Italiana. Virtus Bologna, Olimpia Milano, Trento e Brescia si contendono il trofeo

Si alza il sipario sulla stagione 2025-2026 del basket italiano! Nel weekend alle porte infatti è in programma la Supercoppa Italiana con la oramai classica formula della Final Four, che si disputa all’Unipol Forum di Assago (Milano) e antipasto della Serie A che scatterà il prossimo fine settimana.

La prima semifinale – inizio del match alle ore 18:00 – vede la Dolomiti Energia Trentino affrontare la Germani Brescia nella sfida tra due outsider dell’annata scorsa. L’Aquila ha stupito tutti a Torino vincendo la Coppa Italia ai danni dell’Olimpia Milano, mentre la Leonessa ha centrato la finale scudetto arrendendosi solo di fronte alla Virtus Bologna. Entrambe le due squadre hanno operato alcune rivoluzioni, a cominciare dalla panchina: su quella trentina ora siede Massimo Cancellieri, ex vice-allenatore all’Olimpia Milano e rientrato in Italia dopo l’esperienza in Grecia al Paok Salonicco; per i bresciani, invece, è stato promosso a head coach Matteo Cotelli– storico assistente di Andrea Diana, Alessandro Magro e ‘Peppe’ Poeta – che avrà a disposizione pressoché lo stesso gruppo gestito lo scorso anno da Poeta richiamato all’Olimpia Milano al fianco di Ettore Messina.

La seconda semifinale, prevista alle ore 20:45, è di fatto una finale anticipata perché mette di fronte la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano che praticamente gioca in ‘casa’ – un po’ la Virtus all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna). Le V-nere si presentano con lo scudetto sul petto strappato proprio agli acerrimi rivali meneghini, che proveranno a confermare la Supercoppa Italiana vinta nel 2024 proprio contro i felsinei nella prima annata senza il patron Giorgo Armani venuto a mancare poche settimane fa. Le due corazzate dovranno anche oliare i meccanismi per il Campionato ma soprattutto per l’Eurolega, che quest’anno si è allargata a venti squadre con l’inserimento anche di Dubai.

Per il primo trofeo della stagione 2025-2026 non avremo quindi l’atto conclusivo ‘abituale’ tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano – com’è capitato anche negli ultimi playoff quando le V-nere e le Scarpette Rosse si incrociarono solo in semifinale – ma sarà una di queste due compagini a sfidare la vincente tra Trento e Brescia, che sicuramente venderanno cara la pelle per provare a interrompere il duopolio e mettere un altro titolo in bacheca.