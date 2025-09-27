Basket, Milano e Bologna danno subito spettacolo. L’Olimpia vince al supplementare ed è in finale di Supercoppa

Il primo scontro stagionale tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna regala subito spettacolo. Nella seconda semifinale della Supercoppa 2025, Milano vince dopo un tempo supplementare per 93-86 al termine di una partita pazzesca. L’Olimpia è così la seconda finalista e raggiunge la Germani Brescia con cui domani si giocherà il titolo in finale.

L’eroe di Milano è Quinn Ellis che ha segnato la tripla del clamoroso pareggio allo scadere. Sono 9 punti alla fine per l’ex Trento, ma in casa Olimpia è trascinante Shavon Shields, che mette a referto 23 punti. Importante anche il contributo di Zach LeDay con 18 punti. A Bologna non bastano i 21 punti di Carsen Edwards, subito grande protagonista con la nuova maglia. Anche Saliou Niang va in doppia cifra, segnando 14 punti.

Botta e risposta tra Bolmaro e Pajola ad inizio partita. Nella Virtus si accende subito il neo acquisto Niang, che piazza la schiacciata del +3 (12-9). I campioni d’Italia provano anche ad allungare con il gioco da tre punti di Morgan, ma la panchina milanese risponde presente e la tripla di Ricci permette alla formazione di Messina di chiudere il primo quarto sotto di due punti (22-20).

L’avvio di secondo quarto è tutto per Carsen Edwards, che segna i primi punti in maglia Virtus. Shields risponde per Milano con la tripla del -1, ma è ancora l’ex Bayern Monaco ad essere infuocato e a bruciare ancora la retina dall’arco (39-34). Il finale vede nuovamente Shields protagonista per Milano, anche se l’ultima firma è di Niang per il +3 della Virtus all’intervallo (45-42).

Al rientro dalla pausa lunga Pajola prima trova una clamorosa tripla allo scadere dei 24 secondi e poi serve un pallone delizioso per Morgan che appoggia al tabellone il +9 (54-45). L’attacco di Milano è praticamente tutto nella mani di Shields ed il capitano dell’Olimpia schiaccia il -3 (56-53). Alston firma la tripla del +8, ma Bolmaro trova il canestro proprio sulla sirena del terzo quarto (64-59)

L’ultimo quarto si apre con una schiacciata di Booker e la tripla del pareggio di Ricci (64-64). Si riaccende nuovamente Edwards, che con due magie riporta sul +5 la Virtus (73-68). Milano, però, ha uno scatenato Shavon Shields, che costruisce un parziale di 7-0 per il neo vantaggio milanese. La sfida diventa un Shields contro Edwards e quest’ultimo con l’ennesima magia firma il +2 (78-76) ad un minuto dalla fine. LeDay pareggia, ma questa partita ha ancora un capitolo enorme da essere scritto. Edwards mette una tripla incredibile, ma sulla sirena Ellis fa impazzire il pubblico milanese con il clamoroso canestro del pareggio (83-83).

Nel supplementare Milano ha molta più energia e parte fortissimo con l’alley oop di firmato da Ellis e Booker. La Virtus non segna davvero più, mentre Milano trova alcuni liberi pesanti con LeDay. Le ultime speranze della Virtus crollano su un comodo errore di Diouf. Finisce 93-86 e l’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa 2025.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 83-89 (22-20, 23-22, 19-17, 19-24, 3-10)

Bologna: Vildoza 3, Edwards 21, Pajola 13, Niang 14, Accorsi, Smailagic 10, Alston 10, Canka, Hackett, Morgan 8, Jallow 2, Diouf 5

Milano: Mannion 3, Brown 9, Ellis 9, Booker 11, Tonut, Bolmaro 13, LeDay 18, Ricci 6, Flaccadori, Diop, Shields 23, Nebo 1